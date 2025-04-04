Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому коллеге Владимиру Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине, передает NBC со ссылкой на двух источников из американской администрации.

«Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным», — отмечает телеканал.

30 марта американский президент говорил в интервью NBC, что планирует поговорить с Путиным «на этой неделе». По информации телеканала, представители Белого дома заявили республиканцу, что, пока согласия России не будет, «звонок — не лучшая идея».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда говорил, что Москва продолжает работу с США по нормализации двусторонних отношений и разрешению конфликта на Украине.

«Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет. Это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции. Президент остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом. Поэтому по мере необходимости их разговор будет весьма оперативно организован», — говорил Песков.

Путин и Трамп общались по телефону дважды: 12 февраля и 18 марта. В Кремле рассказали, что во время первого разговора президент США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с тем, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто мирным путем.

В ходе второй беседы лидеры продолжили «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины». В контексте предложения Трампа ввести 30-дневное перемирие на Украине российская сторона обозначила «несколько существенных моментов», которые касаются «действенного контроля» над режимом прекращения огня, перевооружения ВСУ и необходимости остановить принудительную мобилизацию на Украине.

Помимо урегулирования на Украине, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.