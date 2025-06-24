Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня, и приказал армии «решительно отреагировать». Тегеран не подтвердил эту атаку.

По словам Каца, Иран полностью нарушил режим прекращения огня, объявленный президентом США, выпустив ракеты в сторону Израиля.

«В соответствии с политикой израильского правительства, которое намерено решительно реагировать на любое нарушение, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные действия по атаке на Тегеран <…> и террористической инфраструктуре в Тегеране», — добавил министр обороны.

По информации Times of Israel, Иран запустил две баллистические ракеты в сторону Израиля, которые были перехвачены.

Заявление Каца прозвучало вскоре после выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль согласился на прекращение огня с Ираном. О перемирии двух сторон также объявил президент США Дональд Трамп. В субботу американские войска вступили в конфликт между Израилем и Ираном, обстреляв ядерные объекты исламской республики.

Кроме того, израильские законодатели призвали к ответным мерам против Тегерана после того, как Иран нарушил недавно объявленное прекращение огня, запустив баллистическую ракету по районам на севере Израиля.

«Тегеран содрогнется», — написал в соцсетях министр финансов Бецалель Смотрич, придерживающийся ультраправых взглядов.

«Спустя три с половиной часа после того, как президент США объявил о прекращении огня, Иран начал атаку по северу Израиля. Мы не должны это терпеть, мы не должны это игнорировать, мы должны немедленно отреагировать», — заявил глава оппозиционной партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман.

«Любое нарушение [Ирана] повлечет за собой соответствующий ответ», — заявил депутат Кнессета (парламента) Тали Готлив.

Иран при этом отрицает, что запускал ракеты в сторону Израиля после вступления в силу режима прекращения огня. Кроме того, Исламская Республика подтвердила перемирие с Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Иерусалим объяснил это необходимостью предотвратить создание иранской ядерной бомбы. В ответ Тегеран атаковал израильские объекты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — вернуть Иран к выполнению условий ядерной сделки. Израиль утверждает, что в результате ударов были уничтожены десятки высокопоставленных иранских офицеров и ведущих ученых-ядерщиков, а также ключевых экспертов ядерной программы.