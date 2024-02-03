Американская телекомпания HBO после критики со стороны МИД Украины расторгла контракт с сербским и российским актером Милошем Биковичем, который должен был сыграть в третьем сезоне популярного сериала «Белый лотос». Об этом сообщило издание Deadline и написал в соцсети сам актер.

Бикович опубликовал в инстаграме* сообщение о том, что сам «вырос в раздираемой войной стране», в 11-летнем возрасте «дни и ночи проводил в убежищах» во время бомбардировок своего родного города и «никому не желает пережить такое».

«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», — написал Бикович.

Он признался, что сериал «Белый лотос» ему «действительно нравится» и он был бы рад в нем сниматься. По слухам, Бикович должен был сыграть выходца из России по имени Валентин — работающего на курорте инструктора по йоге и наставника, который не прочь позаигрывать с постояльцами.

«Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — заявил Бикович.

Он добавил, что верит в способность искусства «лечить» и «объединять и строить мосты». «И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными», — заключил актер.

В комментариях к посту Биковича активно поддержали пользователи из России, выражая ему благодарность за то, что «не прогнулся под Запад ради одноразовых плюшек». Комментаторы хвалят актера за «искренность» и предрекают ему роли во «всех самых лучших фильмах».

«Белый лотос» — комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта, его действие происходит на дорогих курортах. Первый сезон был посвящен курорту на Гавайях и вышел в 2021 году, события второго, вышедшего в октябре 2022 года, развивались на Сицилии. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус». Съемки третьего сезона задержались из-за забастовки Гильдии киноактеров США, но должны стартовать в феврале 2024 года в Таиланде — на Самуи и в Бангкоке. Майк Уайт анонсировал «увеличенный» сезон, который будет «длиннее, масштабнее и безумнее» двух предыдущих.

О том, что Бикович стал одним из пяти новых актеров, присоединившихся к касту третьего сезона «Белого лотоса», СМИ сообщили в середине января. Вскоре HBO подверглась резкой критике со стороны министерства иностранных дел Украины, которое обратилось к американской телекомпании с вопросом о том, как та может «работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право».

К публикации МИД Украины был прикреплен видеоролик, где упоминались такие факты о Биковиче, как получение им гражданства России и российских наград, положительные высказывания о присоединении Крыма к России, а также съемки в фильмах Никиты Михалкова.

Милош Бикович — сербский актер театра и кино, на родине он прославился благодаря главной роли в историческом фильме «Монтевидео: Божественное видение». В 2016 году на Московском кинофестивале актер познакомился с Никитой Михалковым и получил приглашение сняться в его картине «Солнечный удар». С этого и началась его российская кинокарьера.

В России Бикович снялся в сериалах «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи», «The Телки» и «Магомаев», а также в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Кома», «Холоп», «Холоп-2», «Вызов» и «Отель Белград».

В 2018 году Бикович был награжден медалью Пушкина, а в 2021 году получил российское гражданство и удостоился президентской награды за вклад в искусство и культуру страны. «Для меня большая честь сказать сегодня: Россия — моя Родина», — писал он тогда в соцсетях, называя себя «активным членом российского общества».

С 2019 года ему запретили въезд на Украину «по соображениям национальной безопасности». Киев обосновал это решение тем, что он «поддерживает военные усилия России» и снимался в Крыму.

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