В случае победы на выборах кандидата на пост президента США Дональд Трамп будет стремиться избежать поражения Украины, рассказал бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер на Киевском форуме по безопасности для молодежи, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Волкер считает, что Трамп может потребовать от России отвести войска до его вступления в должность.

Бывший представитель Госдепа отметил, что Трамп «не хочет провала» и «не хочет, чтобы при его власти Украина потерпела поражение и чтобы его сделали за это ответственным».

«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января. Сделает ли он это — мы не знаем», — сказал Волкер.

Волкер был спецпредставителем Госдепа в 2017—2019 годах во времена президентства Дональда Трампа.

Трамп ранее неоднократно утверждал, что, если бы он все еще занимал должность президента США, конфликта между Россией и Украиной не произошло бы. Если бы вооруженный конфликт и был в ходе его президентства, то Трамп, по его словам, якобы смог бы добиться урегулирования «в течение 24 часов».

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года положительно оценил обещания Трампа урегулировать конфликт буквально за сутки.

«Мы слышим, что господин Трамп говорит, что он за несколько дней решит острые проблемы, в том числе и украинский кризис. Ну, это не может не радовать, это хорошо», — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В апреле The Washington Post писала, что Трамп заявлял, что мог бы оказать давление на Украину, чтобы она уступила России Крым и Донбасс. По словам одного из собеседников издания, Трамп убежден, что Россия и Украина хотят найти выход из сложившейся ситуации, «сохранив лицо». Политик также полагает, что население некоторых регионов Украины не против вхождения в состав России, добавил источник, который обсуждал этот вопрос непосредственно с Трампом.