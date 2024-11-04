В 2024 году количество зарегистрированных в Китае браков, скорее всего, сократится до рекордно низкого уровня за все время ведения учета (с 1980 года), сообщает CNN. Демографический кризис в стране усугубляется, несмотря на масштабную правительственную кампанию по стимулированию создания семей и поощрению рождаемости.

Резкое сокращение числа браков и снижение рождаемости представляет собой серьезную проблему для Пекина, который все сильнее беспокоится по поводу связи между старением населения и замедлением роста экономики страны.

Министерство гражданских дел КНР 1 ноября опубликовало данные за первые три квартала 2024 года, согласно которым в указанный период было зарегистрировано около 4,74 млн браков — на 16,6% меньше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. В целом, отмечает CNN, это уже устойчивая тенденция: после 2013 года, когда число заключенных китайцами браков достигло пикового значения 13 млн, этот показатель неуклонно снижается.

Китайские демографы прогнозируют, что в 2024 году количество зарегистрированных в КНР браков поставит новый антирекорд, упав ниже исторического минимума в 6,83 млн, зарегистрированного в 2022 году. В 2023 году был зафиксирован краткий всплеск активности брачующихся, который эксперты объяснили ажиотажем на фоне снятия ограничений, введенных в период пандемии COVID-19, и сочли аномалией.

Население КНР сокращается два года подряд. В 2023 году уровень рождаемости оказался самым низким с 1949 года, когда была основана Народная республика. В 2022 году Китай обогнала Индия, ставшая самой густонаселенной страной мира.

Китайские чиновники видят прямую зависимость между снижением количества браков и падением рождаемости, поскольку действующие в стране социальные нормы и правила государственного регулирования затрудняют деторождение в парах, не состоящих в браке.

Для борьбы с демографическим спадом власти КНР приняли комплекс мер, от финансовых стимулов до пропагандистских кампаний, призванных подтолкнуть молодых жителей республики к созданию семьи и деторождению. Чиновники организовывали массовые свадьбы и мероприятия в духе «свиданий вслепую», а также пытались пресечь древнюю традицию выплаты «калыма» женихом семье невесты, из-за которой многие бедные жители сельской местности не могут позволить себе жениться.

С 2022 года Ассоциация планирования семьи Китая запустила пилотные программы по созданию «культуры брака и деторождения новой эры», охватившие десятки городов и призванные продвигать «социальную ценность деторождения», поощрять молодых людей вступать в брак и рожать в «подходящем возрасте».

Но пока что эта политика не смогла убедить китайскую молодежь, которая сталкивается с высоким уровнем безработицы, растущей стоимостью жизни и отсутствием надежной соцподдержки на фоне замедления экономики. Все больше молодых китайцев откладывают вступление в брак и рождение детей — и все больше из них вообще отказываются от семейной жизни и продолжения рода, констатирует CNN.

По словам китайских чиновников и социологов, снижение количества браков и рождаемости отчасти объясняется направленным на ограничение численности населения курсом правительства, который проводился на протяжении десятилетий. Он привел к сокращению числа молодых людей брачного возраста.

Лишь в 2015 году власти Китая отменили многолетнюю политику «одна семья — один ребенок», разрешив парам иметь двух детей, а в 2021 году увеличили этот лимит до трех детей, но число заключаемых браков и рождающихся детей продолжало снижаться.

Китайские социологи считают еще одной причиной этой тенденции изменение отношения к браку как институту, особенно среди молодых женщин, которые становятся все более образованными и финансово независимыми. Некоторые из них разочаровываются в браке, столкнувшись с широко распространенной дискриминацией на рынке труда и властью патриархальных традиций, возлагающими на женщину ответственность за семью и быт.

В качестве еще одной меры по повышению рождаемости Китай с 2021 года установил 30-дневный «период охлаждения» для подающих на развод, несмотря на критические возражения по поводу того, что это может затруднить жертвам домашнего насилия выход из проблемных отношений. За первые девять месяцев 2024 года в Китае подали на развод около 1,96 млн пар — на 6 тысяч меньше, чем за три квартала 2023 года.

Китай — не единственная страна, которая борется с падением показателей браков и рождаемости. В последние годы Япония и Южная Корея тоже ввели меры по поощрению рождаемости — финансовые стимулы, денежные ваучеры, жилищные субсидии и дополнительную поддержку в уходе за детьми — но с ограниченным успехом.