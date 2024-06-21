Военкор «Комсомольской правды» («КП») Дмитрий Стешин связал вспышку ботулизма в России с «биотерроризмом». По его словам, пострадавших «любителей доставки салатиков» чуть меньше, чем раненых при теракте в «Крокус Сити Холле», но их «не особо и жалко».

Стешин написал в своем телеграм-канале, что доставка еды не только «убивает институт семьи на взлете», но и «оглупляет» поколение, лишая его бытовых навыков. По словам журналиста, из молодых людей получаются «инфантилы, не способные сварить сосиску», а девушки превращаются в «сильных и независимых хозяек стаи котов», но не в «хранительниц очага».

«Женщина лишается своей важнейшей задачи — приготовления пищи для семьи, а кухня, домашний очаг, перестает быть сакральным местом — там просто валяются пустые картонные коробки с каким-то кормом, приготовленным неведомыми людьми с целью извлечения максимальной прибыли из скотоблочных дурачков», — рассуждает Стешин.

Кроме того, по его словам, доставка еды «вытрясает из человека со среднегородским достатком все финансовые резервы», и по итогу получается «идеальный раб постиндустриального века». Такой человек «ездит на каршеринге (чужой машине)», снимает «бетонный скотоблок» и «живет от зарплаты до зарплаты», не имея даже дачи, отметил военкор «КП».

К издержкам доставки еды Стешин отнес и «свору шныряющих по городу непонятных и нелояльных иностранцев с мастер-ключами и кодами от всех подъездов, с квадратными сумками, в которых можно переносить все что угодно».

«Доступность биотерроризма вышла новый уровень — любителей доставки салатиков пострадало чуть меньше, чем в “Крокусе”. Мне их не особо и жалко. Понятно, что они криворукие дебилы, не способные смешать банку тунца и фасоли и выдавить туда чеснок», — написал журналист.

Он добавил, что бизнесы, являющиеся «финансовым фундаментом для нелегальной миграции», базируются как раз на «поколении городских инфантилов».

Вспышку заражений ботулизмом зафиксировали в Москве, Нижнем Новгороде и Казани в минувшие выходные, 15-16 июня. Число госпитализированных с ботулизмом уже превысило 300 человек, сообщил 20 июня глава Минздрава Михаил Мурашко.

Следственный комитет (СК) установил, что заразившиеся ели салат с фасолью «Лобио», изготовленный компанией «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Роспотребнадзор изъял более 172 т консервированной фасоли, изготовленной компанией «Савон-К», а оборот этой продукции прекратили. Сервис «Кухня на районе» также приостановил работу.

Следственный комитет завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ). Правоохранители задержали четырех человек: гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества этой компании Елену Машкову, руководителя «Савон-К» Владимира Шина и повара Карима Норматова. Норматов арестован на два месяца, Лозина, Шина и Машкову отправили под домашний арест.