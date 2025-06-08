Гуманитарная акция по передаче тел украинских военных может пройти на следующей неделе, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Его слова передает ТАСС.

Зорин напомнил, что Москва в соответствии со стамбульскими договоренностями доставила в район обмена 1 212 тел бойцов ВСУ, подготовленных к репатриации. Все погибшие по форме одежды и району, где они были найдены, идентифицированы как украинские военные, утверждает генерал-лейтенант.

«Это первая партия, это первая часть. В настоящее время <…> начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся дела военнослужащих, с тем, чтобы выполнить обещания российской стороны», — подчеркивает Зорин.

По его словам, «ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел».

Зорин сообщил, что российская сторона готова вернуть более шести тысяч тел солдат ВСУ разными партиями — автомобильным и железнодорожным транспортом. Также Москва выполнит все договоренности, касающиеся обмена военнопленных, добавил он.

«Каких-либо других комментариев, касаясь полемики о том, что это какое-то политизированное решение, у меня нет. Это сугубо гуманитарная акция, не первая, к сожалению, видимо, и не последняя», — заключил представитель российской делегации.

Накануне глава российской группы на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок как прием тел, так и обмен пленными. Представители российской контактной группы находятся на украинско-белорусской границе для согласования «технических вопросов на месте», но украинские переговорщики не прибыли, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объяснили, что дата передачи тел не была назначена, а Москва «прибегла к односторонним действиям вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма».