Россия не собирается нападать на Францию или любую другую европейскую страну, заверил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом пишет «Лента.ру».

Сенатор отреагировал на появившиеся сообщения о том, что весной 2025 года французская армия собирается отработать учения на случай вооруженного столкновения с российскими войсками. По мнению Джабарова, этот сценарий не имеет отношения к реальности, поскольку Россия заинтересована исключительно в защите своих новых территорий.

«Французская армия все равно никогда не сможет противостоять России в случае, не дай бог, каких-то прямых военных действий. Но самое главное — Россия не собирается нападать ни на Францию, ни на какую другую европейскую армию. Россия защищает свои интересы в тех новых регионах, которые вошли в ее состав. Для этого проводится специальная военная операция», — отметил Джабаров.

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил Инфо24, что не считает французские учения прямой угрозой России. Однако, по его словам, надо серьезно отнестись к самому факту проведения натовских маневров у российских границ и в целом к наращиванию боевого потенциала Североатлантического альянса.

«Видимо, они для себя определили, что столкновение с Россией будет неизбежным, хотя мы этого не хотим», — предположил парламентарий.

По оценке Иванова, боеспособность французской армии сейчас ограничена и не позволяет говорить о ее готовности к масштабному вооруженному конфликту, поэтому чисто гипотетически прямое столкновение с ВС России обернулось бы для нее поражением с тяжелыми последствиями.

«Россия обладает высоким военным потенциалом и опытом, который наши войска приобрели в ходе СВО. Не стоит забывать, что у нас есть стратегические ядерные силы и недавно мы поменяли нашу доктрину, поэтому я уверен, что Франции ничего хорошего не светит», — подытожил депутат Госдумы.

Издание Politico со ссылкой на заявление представителя сухопутного командования сухопутных войск в Европе генерала Бертрана Тужуза сообщило, что Франция собирается готовить военнослужащих для противостояния «определенному врагу».

Тренировки пройдут в рамках учений Североатлантического альянса «Дакийская весна 2025» в Румынии. По данным издания, особая роль будет отведена Парижу, который отработает переброску войск на восточный фланг в случае вооруженного конфликта с Москвой. Также НАТО дало Франции задание к 2027 году подготовить дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами.

В конце сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину. В частности, Москва планирует рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, осуществленную с участием или при поддержке ядерного государства. В Кремле назвали эти изменения сигналом, предупреждающим Запад «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Генеральный секретарь НАТО (теперь уже бывший) Йенс Столенберг 30 сентября заявил, что анонсированные Россией поправки в ядерную доктрину «не требуют каких-либо изменений» со стороны НАТО. По его словам, Москва использует «безрассудную ядерную риторику», которая не должна сдерживать страны альянса от предоставления большей военной помощи Украине.