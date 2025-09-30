Пожилые люди могут отсрочить типичные возрастные недуги и обеспечить себе здоровое долголетие. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач общей практики Анастасия Гольцман.

Эксперт выделила несколько ключевых направлений для работы над собой:

Регулярная активность. Для поддержания формы не обязательно изнурять себя тренировками в спортзале. Достаточно всего 20 минут физической активности в день. Сюда входят прогулки, работа на даче, танцы, плавание или даже домашняя уборка. Такая практика снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с опорно-двигательным аппаратом и помогает бороться с тревожностью.

Сбалансированное питание. Один из лучших вариантов — средиземноморская диета, которая не связана со строгими запретами, но при этом полезна для сердца, сосудов и контроля веса.

Здоровые привычки. Значительный вклад в долголетие вносит отказ от курения и алкоголя, а также нормализация режима сна.

Психологическое здоровье. Крайне важно иметь цель в жизни. Исследования подтверждают, что такие люди отличаются более крепким здоровьем, качественным сном и позитивным взглядом на мир.

Социальная активность. Общение — это не просто приятный досуг, а жизненная необходимость. Чем активнее пожилые люди взаимодействуют с окружающими, тем выше их удовлетворенность жизнью. У них реже случаются депрессии и появляется больше мотивации заботиться о себе.

Как показало недавнее исследование ученых Эдинбургского университета, основанное на анализе самоописаний 22 тысяч взрослых людей, продолжительность жизни также тесно связана с личностными качествами. Как пишет The Guardian, люди, описывавшие себя как «активных», «организованных» и «отзывчивых», имели более низкие риски смертности.

Напротив, те, кто использовал слова «тревожный» или «раздражительный», уходили из жизни раньше. Ученые объясняют эту связь через влияние характера на образ жизни: организованность способствует здоровым привычкам, а активность помогает бороться со стрессом.