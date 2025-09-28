Мы часто думаем о будущем в категориях планов: работа, семья, здоровье. Но люди старшего возраста, оглядываясь назад, уже видят целую прожитую жизнь — и вместе с ней свои сожаления. Удивительно, но у большинства они похожи. И если знать об этом заранее, есть шанс прожить свои годы иначе.

Что говорят исследования

Психологи из Университета Квинсленда (Австралия, 2018) изучали пожилых людей и выявили три главных источника сожалений: не реализованные мечты, потерянные отношения и упущенное здоровье. Похожие выводы сделал американский социолог Карл Пилемер в проекте Legacy Project, опросивший более тысячи людей старше 70 лет.

1. «Я слишком много работал»

Очень многие вспоминают, что гнались за карьерой, но упустили простые радости: время с детьми, походы с друзьями, отдых с любимыми. Работа уходит, а воспоминания о близких — остаются.

Как не повторить: учиться говорить «нет» лишним обязанностям, выделять время на семью и хобби. Баланс важнее, чем идеальное резюме.

2. «Я мало говорил о своих чувствах»

Люди старшего возраста признаются: они боялись признаваться в любви, мириться первыми, открыто говорить о том, что тревожит. И эти несказанные слова потом тянутся грузом десятилетиями.

Как не повторить: говорить важное прямо сейчас. Поддержка, благодарность и даже извинения — всё это лучше произнести сегодня, чем жалеть завтра.

3. «Я не заботился о здоровье»

Упущенные обследования, вредные привычки, бесконечное «потом займусь собой» — и вот в старости уже поздно менять многое.

Как не повторить: профилактика и маленькие шаги каждый день. Даже прогулка по парку или отказ от лишней сигареты меняет будущее.

4. «Я слишком боялся рисковать»

По данным исследования Гарвардского университета (2019), пожилые люди чаще всего жалеют не о том, что сделали, а о том, чего так и не решились: открыть свое дело, поехать в путешествие, сменить профессию.

Как не повторить: пробовать новое в любом возрасте. Пусть не всё получится, но чувство, что вы попробовали, дороже, чем вечное «а что, если бы…».

5. «Я потерял связь с близкими»

Разные поколения, обиды, разъезды — и вот контакты рвутся. В старости именно это сожаление звучит чаще всего.

Как не повторить: сохранять отношения. Позвонить другу детства, написать брату, чаще видеться с детьми и внуками.

Главный вывод, который дают нам пожилые люди: мы жалеем не о потерянных вещах, а о потерянных возможностях — любить, пробовать, быть рядом.