Разрешение на применение онковакцины, по предварительному плану, будет получено в августе, а в сентябре этим препаратом начнется лечение первых пациентов, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — пояснил он.

По словам Гинцбурга, планируется, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, которые уже прошел определенные стадии лечения.

В феврале 2024 года, выступая на Форуме будущих технологий, президент России Владимир Путин сообщил, что ученые подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против опухолей — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Неоантигенные вакцины — препараты переменного состава, не поддающиеся стандартным процедурам регистрации. Еще недавно врачи не могли их использовать для лечения.

Один из их разработчиков онковакцины, замдиректора Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России Василий Лазарев сообщил RTVI, что такой препарат не будет лекарством для избранных, его стоимость вряд ли превысит 200 тыс. рублей. По словам разработчика, стоимость создания вакцин может снижаться по мере удешевления материалов и разработки отечественных приборов.

«Услуга секвенирования генома человека когда-то составляла сотни тысяч рублей. Сейчас экзом человека можно секвенировать примерно за 30 тыс. рублей. В нашем случае, если говорить про персональные пептидные неоантигенные вакцины, возможно создание отечественных пептидных синтезаторов. Их цена будет снижаться, будут дешеветь материалы, то есть в любом случае это будет не элитный препарат», — добавил специалист.

Разработкой онковакцин занимались еще в прошлом веке. Наиболее известны опыты исследователей в 1970-ые гг. В 1975 году была опубликована первая статья о создании вакцины против рака молочной железы. Однако работа осталась лишь исследованием.

РИА Новости напомнило, что в России разрабатывается несколько онковакцин, одна из них в центре Гамалеи.

Гинцбург ранее рассказал агентству, что вакцина от рака, над которой работают сотрудники центра, будет делаться для каждого пациента индивидуальной. По его словам, помогать в разработке препарата будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст «чертеж» будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.