Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать предприятие. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо предпринимателя главе Росимущества Вадиму Яковенко. Факт получения обращения подтвердил источник издания, близкий к Минфину.

В своем письме Боллоев утверждает, что национализация «Балтики» — «единственный выход из сложившейся ситуации». Он указывает, что после передачи компании во временное управление Росимущества датская Carlsberg Group, владеющая предприятием, не приняла предложения российской стороны о возможной сделке по продаже бизнеса. По мнению предпринимателя, планировалось заключить соглашение с «более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов».

Carlsberg Group, считает Боллоев, осуществил «недружественные и противоправные действия», передав лицензионные права на бренд «Балтика» для использования в 11 странах, преимущественно СНГ, сроком на 20 лет. Кроме того, он раскритиковал холдинг за «планомерное снижение выпуска продукции», а также нежелание инвестировать в модернизацию основных фондов предприятия и создание новых производств в России. По оценке Боллоева, подобные действия могут привести к снижению объемных и доходных показателей «Балтики» до 50%.

Источник «Ведомостей», близкий к «Балтике», заявил, что обсуждение национализации пивоваренной компании ведется, но не уточнил подробностей. В Росимуществе и правительстве отказались комментировать эту информацию. Близкий к Минфину источник издания отметил, что в России не было прецедентов, связанных с переходом частных компаний от западных владельцев в собственность государства.

Разбирательства с Carlsberg

В марте 2022 года датская Carlsberg Group решила полностью уйти из России. В июне 2023 года компания сообщила, что подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, однако не назвала ни покупателя, ни цену. Холдинг ждал одобрения сделки со стороны правительственной комиссии.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные доли в «Балтике» перешли под временное управление в лице Росимущества. Руководить компанией назначили Таймураза Боллоева, возглавлявшего предприятие в 1991 — 2004 годах.

Руководство Carlsberg Group заявило, что российские власти «украли» российский бизнес компании. Минфин это обвинение отверг, заявив, что «Балтика» перешла не в собственность государства, а во временное управление Росимущества, в результате чего структура собственности не изменилась.

В октябре Carlsberg Group расторгла лицензионные соглашения, которые позволяли российскому подразделению производить и продавать продукцию под принадлежащими холдингу брендами. В ответ «Балтика» обратилась в суд, который в октябре запретил Роспатенту утверждать решение о прекращении прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s Garage. Рассмотрение дела продолжается, следующее заседание запланировано на 13 декабря.

В ноябре «Интерфакс» писал, что Carlsberg Group угрожает подать на Россию в международный суд из-за ситуации вокруг «Балтики». По данным агентства, еще в октябре датский концерн направил в российские ведомства, включая Минэкономразвития и Минфин, официальное «уведомление о споре» по трем международным соглашениям.

В ноябре двух бывших топ-менеджеров «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В частности, их подозревают в защите интересов «недружественного» владельца Carlsberg Group и попытке передать ему права на исконные бренды российской компании.