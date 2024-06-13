Беларусь отзывает своего посла из Армении для консультаций, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Ранее Армения также отозвала своего посла из Минска в Ереван.

«Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск», — приводит слова Глаза белорусское госагентство БелТА.

Он также отметил, что если руководство Армении решило «отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция». По его словам, Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией, «сколько бы к этому не подталкивали внешние игроки».

«Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем — при чем здесь Беларусь?» — добавил Глаз.

По его словам, посла Армении вызвали в МИД, чтобы разъяснить этот вопрос.

Глаз также подчеркнул, что Армению и Беларусь связывают дружеские отношения, взаимовыгодная торговля и общая история, поэтому Минск никогда не делал «ничего во вред друзьям». Он добавил, что Беларусь желает армянскому народу руководителей, которые в первую очередь будут думать о будущем своей страны и граждан.

Накануне, 12 июня, Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. «Выйдем. Мы решим, когда», — сказал он. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян позже предупредил об ошибочных трактовках слов Пашиняна. «Если кто-то утверждает, что премьер-министр Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то ошибается», — подчеркнул министр.

13 июня Пашинян заявил, что в отношениях Армении с ОДКБ изменений «теоретически нельзя исключать, например, если Беларусь сама покинет ОДКБ или президент Беларуси найдет для народа Армении такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы для народа Армении».

«Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?» — отметил он.

В середине мая Александр Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал «освободительной войной» 44-дневные боевые действия в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.