На фоне израильской атаки по Ирану мировые цены на нефть продемонстрировали рекордный рост за три с лишним года, газ тоже подорожал, а финансовые рынки лихорадит, пишут The Financial Times и Bloomberg.

Нефть эталонной марки Brent на азиатских биржах 13 июня подорожала примерно на 8% и торговалась по $74,88. На столько же выросла в цене эталонная американская West Texas Intermediate, которая стала стоить $73,67 за баррель.

Подорожание нефти обусловлено опасениями трейдеров по поводу того, что израильско-иранский конфликт может спровоцировать проблемы с ее поставками. Профильные эксперты прогнозируют, что высокие цены на нефть сохранятся в течение длительного времени, поскольку начавшееся противостояние наверняка окажется затяжным.

Цены на природный газ в Европе выросли на 5,7% в пятницу, что является максимальным показателем за более чем пять недель. На торгах в Амстердаме фьючерсы на ближайший месяц на голландский газ, который считается эталонным в Европе, выросли на 3,23% — до €37,34 за мегаватт-час.

Традиционно считающееся безопасным активом золото на азиатских торгах подорожало приблизительно на 1,2% и стоит $3427 за унцию. Биткоин подешевел на 3% — до $103 тысяч долларов — на фоне распродажи рисковых активов в азиатском регионе, но потом прибавил тысячу. Акции индекса Nikkei 225 упали в цене примерно на 1,3%, южнокорейский Kospi и Hang Seng в Гонконге — на 1,28% и 0,7% соответственно.

Трейдеры ждут реакции ОПЕК+, в состав которой входит Иран. Один из самых влиятельных членов группы — Саудовская Аравия — уже осудила действия Израиля. В последние месяцы страны ОПЕК+ наращивали нефтедобычу. Сейчас, предполагает Bloomberg, администрация США может попытаться повлиять на них, чтобы убедить задействовать дополнительные мощности для обеспечения рынков нефтью.

Как поясняет Bloomberg, главная угроза для мирового рынка энергоносителей — что военные действия приведут к нарушению поставок сжиженного природного газа и нефти через Ормузский пролив, отделяющий Иран от стран Персидского залива. Через него проходит около трети мирового объема морских перевозок нефти. Тегеран ранее неоднократно угрожал перекрыть его при обострении ситуации в регионе, но ни разу этого не делал.

Кроме того, многие крупнейшие нефтяные месторождения мира, расположенные в Ираке и Саудовской Аравии, находятся в зоне досягаемости иранских дронов и ракет. В 2019 году Тегеран уже обвиняли в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии, вызвавшем кратковременный рост цен на сырую нефть.

Реальная угроза рынкам возникнет, если произойдет «более широкая региональная эскалация», которая затронет крупных поставщиков сырой нефти и природного газа, предупредила главный стратег Rabobank по энергетике Флоренс Шмит. Она напомнила, что Катар, Оман и ОАЭ располагают примерно 98 млн тонн экспортных мощностей СПГ, а это 18% общего объема мировых поставок.

«Катар входит в тройку крупнейших поставщиков СПГ, и любые перебои с его экспортом могут привести к тому, что цена на газ превысит €100 за мегаватт-час», — спрогнозировала Шмит.

Израильская атака вызвала тревогу в Европе, которая за последние годы отказалась от российского трубопроводного газа и вынужденно переориентировалась на сжиженный, пишет Bloomberg. В ближайшие месяцы европейские страны должны пополнить свои хранилища перед зимой, и регулярность поставок будет иметь для них крайне важное значение.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал приложить все усилия для сохранения низких цен на нефть, чтобы сдержать инфляцию. После начала российско-украинского военного конфликта администрация его предшественника Джо Байдена высвободила около 300 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва США (SPR), чтобы помочь сдержать цены.

Трамп критиковал это решение, но, как отмечают сейчас эксперты, израильско-иранская война может вынудить его сделать то же самое. Из-за Байдена SPR истощился до самого низкого уровня за 40 лет, сейчас в резерве около 400 млн баррелей нефти при емкости в 727 миллионов.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль осуществил масштабную атаку на ядерные и военные объекты Ирана, а также убил троих иранских высокопоставленных командующих и не менее шести ученых-ядерщиков. Известно о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейна Салами, главы Генштаба Мохаммада Багери и командующего базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голама Али Рашида. Кроме того, советник аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани получил «критические ранения».

Израильской атаке подверглись Тегеран (и находящиеся рядом с городом военные объекты), Натанз (по сообщениям местных жителей, они слышали взрывы на главном предприятии по обогащению урана), Тебриз (зафиксированы взрывы вблизи ядерного исследовательского центра и двух военных баз), Исфахан, Арак и Керманшах. В Иране пообещали «жесткий ответ» и уже выпустили по Израилю более сотни беспилотников.