ЕС рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода «Северный поток» в рамках нового пакета санкций, призванного усилить давление на Москву, пишет Bloomberg,

По словам источников агентства, Европейская комиссия проводит со странами-членами ЕС консультации по поводу этих планов, но решение по поводу возможных сроков введения новых ограничений еще не принято. Собеседники Bloomberg напомнили, что введение санкций ЕС требует согласия всех входящих в него стран, и содержание нового пакета может измениться еще даже до того, как его официально вынесут на всеобщее обсуждение.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро ($2,84 млрд), чтобы еще сильнее ограничить доходы России и ее доступ к технологиям, необходимым для производства оружия.

Источники Bloomberg сообщили, что в рамках обсуждаемого пакета Еврокомиссия также планирует предложить странам «Большой семерки» снизить предельную цену на нефть примерно до 45 долларов. Этот шаг, вероятно, потребует поддержки США, отметили собеседники агентства.

Порог цены на российскую сырую нефть в настоящее время установлен на уровне $60. Министры финансов стран G7 на этой неделе встречались на канадском курорте Банф и обсуждали возможность понижения ценового потолка до $50, но не пришли к согласию по этому поводу.