Президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в пренебрежении к ударам по территории страны из-за отпусков. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Последние две недели весь мир, Европа и весь мир, кто нам помогает, на каникулах», — сказал он.

По словам Зеленского, такое отношение вызывает у него «очень неприятный привкус», которым украинский лидер «не может не поделиться».

«Дипломатия по плану. Знаете, если отпуск, то отпуск. А то, что бомбят — не знаем, мы в отпуске. Это очень неприятный факт», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, что Украине не удалось разрушить отрасли российской экономики путем массированных ударов по логистике.

Путин также отметил, что Киев «сам открыл этот ящик Пандоры», и пообещал дать ответ по «наиболее чувствительным» сферам, включая сельхозпроизводство, которое приносит основные доходы Украине.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об ударах украинских БПЛА по складам маркетплейса Ozon, заявил, что ответ на такие атаки будут ощущать в Киеве «каждый день, каждую ночь».

В конце августа Госдепартамент США предупредил американских граждан о возможном ухудшении ситуации с безопасностью на Украине и призвал путешественников быть готовыми к «немедленному отъезду практически без предупреждения».

В Госдепе также порекомендовали избегать тем, кто находится на Украине, больших скоплений людей или протестов, сохранять бдительность и следить за изменением обстановки.