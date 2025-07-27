Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал Нахичеванскую автономию — азербайджанский эксклав, отделенный от основной части республики Сюникской областью Армении, — «самым бессмысленным местом на земле».

Таким личным мнением Лебедев поделился в своем очередном видеообзоре свежих новостей, опубликованном на его стене в социальной сети «ВКонтакте» два дня назад. О Нахичевани он заговорил, комментируя заявления армянских властей по поводу готовности США взять Зангезурский коридор в аренду на 100 лет.

Проект Зангезурского коридора, по которому Вашингтон, Ереван и Баку предположительно уже подписали меморандум, призван соединить западную часть азербайджанской территории с Нахичеванью. Лебедев заявил, что когда-то посещал эту автономную республику и вместо двух запланированных дней смог провести там всего один.

«Это, кстати, самое бессмысленное место на земле. Я не смог там находиться. Я туда должен был приехать на два дня, но смог там просидеть только один день — настолько это место нереально унылое, просто фантастически. Не знаю даже, как им удалось так сделать. Просто уникальная какая-то история», — поделился впечатлениями блогер.

Нахичеванская автономия позиционируется как туристическое направление в первую очередь для жителей Азербайджана, которые могут долететь в ее столицу — город Нахичевань — прямым рейсом из Баку.

Турфирмы, продающие туда путевки, рекламируют это место как «регион с тысячелетней историей и красивейшей природой» и предлагают посетить там священную пещеру Асхаби-Кахф, ханский дворец конца XVIII века, мавзолей Атабека (Момине-Хатун) и шейха Наими (Ханегях), крепости Ездагерд и Алинджакала, горный санаторий Дуздаг и гробницу, в которой якобы покоится прах библейского пророка Ноя, а также «самый колоритный» город Ардубад с 11-тысячным населением.

Судя по данным на сайтах азербайджанских турфирм, в Нахичевань организуют индивидуальные туры для малых групп на два дня, в течение которых путешественникам предлагается осмотреть все перечисленные выше достопримечательности. Экскурсионная программа с трансферами и услугами гидов стоит от $300 за двоих без перелета, проживания и питания.

Артемий Лебедев в своем обзоре пояснил, что наземный путь в Нахичеванскую автономную республику лежит через территорию Армении.

«У них там [с Азербайджаном], соответственно, опять срач кошки и собаки, они никак не могут решить и договориться просто платить друг другу, жить, торговать и делать так, как было раньше, создавать совместные семьи», — описал блогер свою точку зрения на спор Баку и Еревана по поводу проекта Зангезурского коридора.

Инициативу США блогер описал как миротворческую и коммерческую, поскольку она, по его словам, предполагает взимание с обеих стран платы за субаренду коридора. «Но армяне это предложение отвергли», — подытожил Лебедев.

На самом деле, как ранее сообщали СМИ со ссылкой на осведомленные источники, стороны якобы уже договорились о создании 42-километрового «моста Трампа» через территорию Армении между Западным Азербайджаном и Нахичеванской автономией.

В сообщении подчеркивалось, что Армения сохранит суверенитет над землями, по которым пройдет транспортный коридор, но получит только 30% дохода от его эксплуатации. Самая большая доля — 40% — отойдет частной американской компании, которая станет непосредственным эксплуатантом коридора.

По словам источников, для обеспечения безопасности Зангезурского коридора в Армению будут введены военные — но не кадровые военнослужащие армии США, а наемники американской частной военной компании, с которой эксплуатант заключит соответствующий договор.