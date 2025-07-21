Российские власти должны внимательно следить за событиями вокруг переговоров по армяно-азербайджанскому урегулированию, включая судьбу Зангезурского коридора, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, США «не прочь сменить» Россию «в качестве главного управляющего на Кавказе».

На фоне обострения российско-азербайджанских отношений Москва должна взаимодействовать со странами, которые заинтересованы в сохранении ее влияния в регионе, прежде всего с Ираном, считает Затулин.

По словам депутата, также нужно поддерживать контакты с Турцией. Затулин отметил, что у Анкары есть свои планы касательно дальнейших действий на Кавказе, и они «во многом конфликтуют» с российскими интересами. В частности, Россия должна предостерегать Турцию от того, чтобы она «подталкивала к каким-то авантюрам, связанным с дальнейшим продвижением Азербайджана в Армении или насильным открытием Зангезурского коридора», указал Затулин.

«Мы должны, как мне кажется, понимать, что этот вопрос — тоже тема наших переговоров с США, которые не прочь сменить нас в качестве главного управляющего на Кавказе. И это тоже входит в пакет наших взаимоотношений с Соединенными Штатами», — сказал зампред думского комитета по делам СНГ.

Кроме того, российские власти должны понять, что, борясь против того, чтобы НАТО пришло на Украину, нельзя допустить, чтобы «НАТО пришло к нам на Кавказе», продолжил Затулин. «А на этот счет, мне кажется, у нас до последнего времени был недостаточно верный взгляд на события», — выразил мнение депутат.

«И с этой точки зрения меры, направленные на ограничения, связанные с поездками и всем остальным, носят вынужденный характер. Они совершенно не исключаются, особенно в период обострения отношений, например, предупреждение российских граждан о том, чтобы они не ездили в Азербайджан в создавшейся ситуации», — добавил Затулин.

11 июля посол США в Турции Том Бэррэк заявил, что американские власти готовы арендовать на 100 лет Зангезурский коридор — проект транспортного пути через Сюникскую область Армении для соединения Азербайджана с его эксклавом, Нахичеванской Автономной Республикой. Затулин, комментируя заявление дипломата, допустил в разговоре с RTVI, что за его словами «стоит согласие» Москвы и Баку на такой вариант.