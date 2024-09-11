Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что его ранее высказанная позиция о проблемах России и Абхазии была «нервно воспринята» представителями абхазской оппозиции. Их ответное заявление, хотя в нем подтверждается партнерство двух стран, по мнению депутата, написано с другими целями.

«Главное заключается в том, что заявление <…>, с одной стороны, подтверждает, что Абхазия и абхазский народ является стратегическим партнером России, с другой стороны, оно, конечно, наполнено разного рода инвективами против действующего президента [Абхазии Аслана Бжании], ради чего оно, видимо, и написано. И как бы критикуется мое вмешательство во внутренние дела», — высказал свою точку зрения Затулин.

Депутат подтвердил RTVI, что готов встретиться с абхазской оппозицией в конце сентября. Представители оппозиционных объединений «Апсны», «Аруаа», «Абхазское народное движение», «Наша Столица» и «Форум народного единства Абхазии» сами предложили ему встречу в своем коллективном заявлении, опубликованном 8 сентября.

Абхазские оппозиционеры назвали «неприемлемыми» высказывания Затулина в адрес депутата парламента Абхазии Кана Кварчии и расценили его слова как «вмешательство во внутреннюю политику государства, что недопустимо даже для союзника». Ранее в разговоре с RTVI Затулин назвал Кварчию в числе тех, кто, как он полагает, ставит под угрозу «особые отношения России и Абхазии». По словам замглавы думского комитета, Кварчия «ерничал над тем, что российская армия настолько слаба, что не может взять Харьков».

В ответном заявлении представители абхазской оппозиции заверили, что в республике «нет никаких сил, и особенно в оппозиционной среде, противостоящих Российской Федерации».

«Однако это не означает соглашательскую позицию относительно всех обещаний господина Бжания. <…> Для нас удивительно его [Затулина] непонимание опасений абхазского народа относительно бездумных инициатив действующего главы государства», — сказано в заявлении.

Как указали авторы обращения, «именно вранье высшего руководства Абхазии относительно мнения абхазского народа по ряду вопросов, имеющих стратегическое значение для будущего государства, привело к непониманию со стороны высших должностных лиц России». Представители оппощиции пригласили Затулина на встречу, выразив убеждение, что после этого его взгляд на проблему станет «более справедливым».

После этого Затулин, который с 2008 года имеет звание Почетного гражданина Абхазии, изложил свою позицию на бланке Госдумы и опубликовал соответствующее заявления в своем телеграм-канале. Он написал, что, будучи политиком, «боролся за признание и поддержку Республики Абхазия исходя из справедливости к праву ее народа на свободу, независимость».

«К сожалению, справедливость по отношению к России и ее гражданам в последнее время поставлена под сомнение в самой Абхазии. Мелкой политической игрой политиков и политиканов, раздувающих ксенофобию по отношению к правам “иностранцев”, то есть к таким же, как по факту и они сами, гражданам Российской Федерации», — говорится в заявлении парламентария.

Затулин отметил, что «дела в Апсны никогда не были чужими» для него, и выразил готовность встретиться с представителями оппозиции во время своего визита в Абхазию с 27 по 30 сентября.

Комментируя ситуацию RTVI, Затулин обвинил абхазского депутата Кана Кварчию во вранье.

«Я знаю, что мое интервью вам было нервно воспринято в Абхазии, в том числе и господином Кварчия, который в очередной раз врет, что он якобы сочувствовал во время встречи в Государственной Думе нам за оставление Херсона и не мог по-другому. На самом деле он издевался», — полагает Затулин.

Он выразил уверенность, что факт «издевательства» могут подтвердить все участники той встречи, включая абхазских парламентариев, которые «не находятся под его [Кварчии] влиянием».

3 сентября глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия с начала месяца приостановила соцвыплаты учителям, врачам и силовикам в республике, а также будет продавать республике электроэнергию по коммерческой цене. Затулин в разговоре с RTVI признал, что между странами возникла «трещина» и призвал сделать все, чтобы она «не расширялась».