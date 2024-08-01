На фоне масштабного обмена заключенными между Россией и Западом жена осужденного экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская назвала «несправедливостью», что ее муж продолжает находиться в колонии. Об этом она написала в телеграм-канале.

«Все новости сейчас — об обмене заключенных либералов. Пока происходит обмен предателей Родины, патриот своей страны и военный офицер Игорь Стрелков остается в тюрьме», ― говорится в посте Регинской.

По ее словам, Стрелков «продолжает проситься на фронт». Регинская добавила, что «при всей несправедливости» ситуации «стойкость, непреклонность и верность идеалам» ее супруга вызывают гордость.

Игоря Стрелкова задержали летом 2023 года по делу о публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для уголовного преследования экс-министра обороны ДНР стали его посты о ситуации в Крыму. Свою вину он не признал.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. В апреле его адвокат Александр Молохов сообщил, что Стрелков выразил желание принять участие в военной операции, а одна из военных частей якобы готова заключить с ним контракт.

В июле Стрелков начал отбывать наказание в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области. Адвокат рассказал, что экс-министр обороны ДНР пошел работать в швейный цех, поскольку это «определенное отвлечение для человека», а также имеет значение для условно-досрочного освобождения.

1 августа между Россией и Западом состоялся крупный обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Россия освободила в частности американского журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, российских оппозиционеров Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу*, соратниц Алексея Навального Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, правозащитника Олега Орлова*, художницу Александру Скочиленко, 19-летнего фигуранта дела о госизмене Кевина Лика, политолога Демури Воронина и еще пятерых человек.

В обменный список также попал гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни по делу о взрыве на железной дороге. В Россию, вернутся восемь человек, в том числе Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.