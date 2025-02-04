Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила маркетплейсам Ozon и Wildberries проводить акции со скидками и распродажи, в том числе автоматические, без согласия продавцов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ФАС, маркетплейсы внесли изменения в условия проведения акций, за счет чего товары «автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов за их счет». В надзорном органе подчеркнули, что такие шаги представляют собой большие для предпринимателей, так как последние лишаются права управлять ценами на собственные товары.

В ведомстве потребовали от Ozon и Wildberries разработать «добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм» участия продавцов в скидочных акциях. Маркетплейсы должны выполнить это и уведомить ФАС до конца февраля, в противном случае служба пригрозила возбудить административные дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Сами площадки пообещали изучить требование ФАС и заверили, что внимательно относятся к позиции регулятора.

«Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий», — сказали РБК в пресс-службе Ozon.

В объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что она «строит работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка».

В январе 2024-го, ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке маркетплейсов — ведомство оценило их совместную долю в 80%. Глава ведомства Максим Шаскольский сообщил, что на обе крупные площадки поступает много жалоб: «на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов».

В конце прошлого года «Коммерсантъ» писал, что гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников от лица продавцов маркетплейсов обратился к Шаскольскому с просьбой проверить крупные площадки на предмет навязывания невыгодных условий с помощью «индекса цен», который в том числе влияет на поисковую выдачу товаров.

По их мнению, такая система не застрахована от ошибок, например, когда товары разных производителей приравниваются к идентичным.

В конце января 2025 года «Ъ» рассказал о другой жалобе продавцов маркетплейсов: те заявили, что сроки выплаты за проданные товары увеличились с 9—15 дней до 24—27 дней. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с газетой предположил, что такого рода задержки могут быть связаны с тем, что маркетплейсы из-за роста процентных ставок по вкладам старались как можно дольше хранить средства на банковских счетах.

Для селлеров эта ситуация была невыгодной, потому что им нужно часто оплачивать собственные кредиты, отмечалось в статье.