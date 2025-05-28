Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильские военные ликвидировали Мохаммеда Синвара, нового главу военного крыла ХАМАС в секторе Газа и младшего брата бывшего лидера группировки Яхьи Синвара, убитого в октябре 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

«Многие боялись, что мы не оправимся после 7 октября, но уже через два дня я сказал, что мы изменим Ближний Восток. Мы отразили нападения, ликвидировали [командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда] ад-Дефа, [главу политбюро ХАМАС Исмаила] аль-Ханию, Яхью Синвара и Мохаммада Синвара. Мы перерезали поставки оружия ХАМАСу, вернули около 90% жителей приграничных районов домой и осуществляем кардинальные изменения в Газе», — приводит слова Нетаньяху «12 канал».

Израильские военные 13 мая нанесли авиаудар по Европейской больнице в Хан-Юнисе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждала, что под больницей находился командно-контрольный центр ХАМАСа.

CNN со ссылкой на источники сообщал, что целью удара был Мухаммед Синвар. По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате атаки погибли 28 человек, более 50 получили ранения.

Спустя пять дней Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что тела Синвара и десяти его помощников нашли в тоннеле города Хан-Юниса на юге сектора Газа после израильских авиаударов.

Кроме того, в Газе, предположительно, погиб брат Синвара Закария Синвар и трое его детей, передавал Times of Israel со ссылкой на СМИ анклава. Он работал преподавателем в Исламском университете в Газе.

Что известно о Синваре

Мухаммед Синвар фактически возглавил ХАМАС после гибели своего брата Яхьи Синвара в октябре 2024 года и считался одним из ключевых организаторов атаки на Израиль 7 октября 2023-го, отмечает CNN.

С начала конфликта Синвар скрывался, как и большинство высокопоставленных лидеров ХАМАСа в Газе. В декабре 2023 года Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой, по их утверждению, Синвар был замечен в автомобиле, движущемся по туннелю недалеко от КПП Эрез. В феврале 2024 года военные сообщили об обнаружении его предполагаемого офиса в западной части Хан-Юниса.

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро заявил, что Синвар был одним из главных препятствий в переговорах. «Мало шансов, что война закончится до того, как он умрет», — отметил он в разговоре с CNN, добавив, что устранение Синвара могло бы открыть путь к освобождению заложников и началу политического урегулирования в Газе без участия ХАМАСа.