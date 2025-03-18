Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к диктатуре, заявил бывший глава государства Петр Порошенко в интервью Bild.

«Он [Зеленский] — неудачливый лидер команды, которая движет нацию к диктатуре. <…> Мы не допустим возникновения диктатуры на Украине», — сказал он.

Порошенко назвал введенные против него в феврале санкции «атакой на свободу и демократию», а также на европейское будущее страны. По его словам, речь идет о «жестком нарушении» верховенства закона, которое имеет «решающее значение для нашей европейской интеграции».

«Я единственный политический лидер, единственный лидер оппозиции, [попавший под санкции] без каких-либо объяснений. То, что здесь происходит, — это антиконституционно, это незаконно, нет никакого судебного решения. Это просто очень глупое, незаконное, преступное нарушение закона», — заявил Порошенко, добавив, что Зеленский хочет «избавиться от всех конкурентов».

«Абсолютно неприемлемо, что Украина приближается к пределам демократии и свободы, когда идут атаки на местное самоуправление, когда идут незаконные и неконституционные нападки на лидера оппозиции. Это должно прекратиться немедленно. Не из-за того, что это касается меня, а потому что нам необходимо сохранять единство», — сказал он.

Как считает Порошенко, существует вероятность прекращения огня в ближайшие два-три месяца. «Это либо происходит, либо не происходит в течение двух-трех месяцев, а потом не происходит вообще», — пояснил бывший украинский лидер.

Порошенко выразил надежду на то, что у Трампа будет «план Б», если такая договоренность не будет достигнута.

«„План Б“ этот должен быть таким: первое — больше вооружений Украине; второе — больше санкций против России; третье — воссоздание трансатлантического единства; четвертое — финансовая поддержка; пятое — возможность вступления в НАТО», — уточнил он.

Говоря о возможных выборах с участием Зеленского, Порошенко напомнил, что в предвыборном манифесте 2019 года тот обещал не баллотироваться на второй срок и уйти в отставку после первого срока.

«Если это — его прямое обещание, зачем мне выражать свое мнение? Я полагаюсь на него» — сказал экс-президент. По словам Порошенко, выбор того, кто будет лидером Украины, — это «дело украинского народа».

Ранее журнал The Economist сообщил со ссылкой на данные опроса общественного мнения, что в случае проведения президентских выборов на Украине около 65% респондентов отдадут голос за бывшего главнокомандующего украинскими Вооруженными силами и нынешнего посла страны в Британии Валерия Залужного.