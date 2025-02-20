Президент Украины Владимир Зеленский остается самым популярным украинским политиком, но проиграет на выборах бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному с результатом 30% против 65%. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на опрос общественного мнения.

По словам собеседников издания, вместо стремления получить более широкую поддержку украинский президент делает упор на самых близких сторонников — а в его окружении никто не готов ему возражать и тем более указывать на ошибки.

«Нет никого, кто был бы готов сказать ему [Зеленскому] «нет» — и он совершает ошибки», — отметил один из источников журнала.

Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения. Отказ от выборов дал российской стороне повод неоднократно заявлять о нелегитимности действующей украинской власти.

По информации Службы внешней разведки (СВР) России, администрация Джо Байдена рассматривала возможность проведения выборов на Украине в 2025 году даже при условии продолжения боевых действий — с согласованием кандидатов через Госдепартамент США.

Как сообщил недавно спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, Вашингтон хочет, чтобы Киев провел президентские и парламентские выборы до конца года — и лучше всего, чтобы в ближайшие месяцы были организованы мирные переговоры с Москвой.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал дату будущих выборов — 26 октября. По его словам, подготовка процесса уже началась. Политик пояснил, что информацию ему предоставили источники в офисе президента Украины, правоохранительных органах и полиграфическом комбинате, который печатает бюллетени.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что выборы на Украине — это одно из условий возможных договоренностей Москвы и Киева. Он сослался на позицию Трампа, который, по его словам, в этом вопросе «исходит из принципа демократической ротации власти».

Трамп ранее назвал Зеленского «диктатором», рейтинг которого составляет 4%. В ответ на это украинский лидер заявил, что прямо сейчас заменить его «никак не получится». По его словам, он перестанет быть нужен стране после того, как ее примут в НАТО и Евросоюз.