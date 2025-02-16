Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил изданию «Цензор», что выборы в стране пройдут 26 октября. По его словам, подготовка процесса уже началась.

Порошенко отметил, что информацию ему предоставили источники в офисе президента Украины, правоохранительных органах и Министерстве единства, которое «открывает первый офис в Берлине».

«Исключительно для подготовки выборов», — добавил Порошенко.

По данным экс-главы государства, полиграфкомбинат «Украина» уже «прорабатывает, сколько нужно бюллетеней», а ЦИК «начинает внесение изменений в реестр избирателей».

«Думаю, что выборы будут в конце года. К чему они должны быть привязаны? В конце года предстоят по Конституции выборы парламента. Хотя они должны были быть два года назад. И в конце октября у нас должны быть местные выборы», — сказал Порошенко.

Политик добавил, что действующие власти страны готовятся к тому, чтобы провести выборы без оппонентов «и вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов»: «потому что они боятся из власти уходить».

Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что американская сторона хотела бы проведения выборов на Украине, желательно до конца года, а также организации мирных переговоров Киева с Москвой в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что президентские и парламентские выборы на Украине «должны быть проведены».

По информации Reuters, полученной от двух анонимных источников, США могут выдвинуть требование о проведении выборов в Украине как одном из условий начала перемирия. По словам источника, в администрации Трампа считают, что новоизбранный президент сможет вести переговоры о более долгосрочном соглашении с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что украинцы выступают против выборов, пока идут боевые действия. Также он посоветовал сменить гражданство тем гражданам, которые настаивают на организации голосования.

Президент России Владимир Путин отмечал, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.