Вашингтон рассматривает возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году в условиях продолжения боевых действий на территории страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

Ведомство называет проведение выборов на Украине в следующем году «одним из “легитимных” способов устранения “чрезмерно зарвавшегося” [президента Украины] Владимира Зеленского».

По данным службы, на первом этапе планируется через «американские “демократизаторские” фонды и “мозговые центры” стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества» выступить с инициативой о проведении выборов. При этом возможных кандидатов будет согласовывать Государственный департамент США, рассказали в СВР.

Разведка утверждает, что финансируемые Западом украинские гражданские активисты уже начали обсуждать возможность создания партии, которая якобы займет «проамериканскую нишу» в ходе предстоящей избирательной кампании.

«По замыслу Госдепартамента, такая политическая сила должна пройти в состав Верховной рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера», — заявили в СВР.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения.

Конституция Украины прямо не запрещает избирать главу государства в таких условиях, но такой запрет есть в законе о правовом режиме военного положения.

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и экс-министр юстиции Украины Денис Малюська говорили, что полномочия Зеленского продолжаются до избрания следующего президента страны. В ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным главой государства.

Президент России Владимир Путин отмечал, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.