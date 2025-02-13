Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесменов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, экс-совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова, бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Своим указом Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 12 февраля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Контроль за применением санкций возложен на секретаря СНБО.

В вечернем обращении 12 февраля Зеленский сообщил, что Совет ввел санкции против тех, «кто уничтожал национальную безопасность» страны, но конкретных имен не назвал. Источники «РБК Украина» подтвердили, что санкции ввели против Порошенко и других «представителей крупного бизнеса, которых ранее было принято называть олигархами».

Порошенко назвал это решение антиконституционным и политизированным. «Я имел всю информацию о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл победит», — написал он в соцсети Х.

Его сторонники в парламенте 13 февраля заблокировали трибуну Верховной рады с плакатами: «Нет диктатуре» и «Нет политическим репрессиям». После этого заседание закрыли, передает «Страна.ua».

В России Петр Порошенко и его сын Алексей с сентября 2024 года внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Санкции в отношении бывшего украинского президента действуют с 2020 года. На Украине его обвинили в госизмене и избрали меру пресечения в виде сдачи паспорта для невыезда за границу.