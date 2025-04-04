Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день сократилось на $208 млрд после введения президентом США масштабных пошлин в отношении практически всего импорта. Об этом пишет Bloomberg.

Это самое большое падение с разгара пандемии Covid-19, отмечает агентство. Сильнее всего пострадали американские миллиардеры, среди которых лидируют владелец Meta* Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос. Акции их компаний 3 апреля упали на 9%, агентство назвало их «главными неудачниками дня».

Цукерберг понес наибольшие убытки в долларовом выражении: падение акций Meta* обошлось бизнесмену в $17,9 млрд, — это около 9% его состояния. Падение акций Amazon стало самым большим с апреля 2022 года, что стоило Безосу $15,9 млрд личного состояния.

Глава Tesla Илон Маск потерял за день $11 млрд. Акции его компании упали на 5,5% после объявления о введении пошлин на импорт. Состояние самого богатого человека Европы Бернара Арно — владельца группы компаний LVMH по производству предметов роскоши — сократилось на $6 млрд.

Одним из немногих миллиардеров за пределами США, которые избежали последствий от введения пошлин, оказался самый богатый мексиканец Карлос Слим. Мексики, в отношении которой США ранее уже ввели отдельные пошлины, не оказалось в списке стран, где будут применяться дополнительные тарифы.

Чистый капитал Слима в результате роста акций его компании Bolsa вырос примерно на 4% — до $85,5 млрд. Единственным регионом, где участники рейтинга благосостояния Bloomberg получили чистую прибыль за день, стал Ближний Восток.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из более чем 200 государств и территорий. Базовая ставка составит 10%. В число стран, в отношении которых установлены самые высокие пошлины, вошли Лесото (50%), Камбоджа (49%), Лаос (48%), Вьетнам (46%), Таиланд (36%), Китай (34%), Тайвань (32%) и ЮАР (30%). Для товаров из ЕС пошлина составит 20%.

США не стали вводить повышенные пошлины на импорт товаров из России и Беларуси, так как продукция этих стран не поставляется в Штаты.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена