Ядерное оружие, от которого Украина отказалась в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года, никогда не было украинским, а принадлежало России. Об этом заявил в соцсети Х спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.

«Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие было российским и было остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — написал Гренелл.

В то же время он согласился с одним из пользователей, написавшим, что Россия нарушила соглашение. Позицию Гренелла поддержал сенатор-республиканец Майк Ли, заявив, что ядерное оружие не принадлежало Украине. Он также добавил, что договора, обязывающего США следовать Будапештскому меморандуму, «никогда не было».

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, принимавший участие в переговорах по меморандуму, заявил в Х, что Гренелл «категорически не прав». Он отметил, что ядерные боеголовки, хранившиеся на Украине, были «бывшими советскими, а не российскими».

По словам Пайфера, Украина отправила ядерные боеголовки в Россию для уничтожения «во многом потому, что Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против нее», — написал Пайфер.

«Когда в 1991 году распался СССР, были ли танки, артиллерийские орудия, истребители, межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики на Украине оружием России? (Правильные ответы: нет, нет, нет, нет, нет.) Так почему же вы думаете, что ядерные боеголовки на Украине были российскими?» — обратился экс-посол к Гренеллу.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан в декабре 1994 года между Россией, США, Украиной и Великобританией. Украина в соответствии с договором обязалась ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории, а Москва, Лондон и Вашингтон подтверждали свое обязательство «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом ООН».

В октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерное оружие может быть альтернативой членства страны в НАТО, и упомянул в связи с этим Будапештский меморандум. «Как можно верить в этот документ? И как можно верить всем партнерам, которые гарантировали сохранение нашей территориальной целостности и суверенитета?» — сказал он.

Позже Зеленский уточнил, что Украина не собирается размещать на своей территории ядерное оружие. В декабре МИД Украины заявил, что Киев заранее отказывается от гарантий безопасности, альтернативных членству в НАТО, «имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума». Зеленский в 30-летие подписания документа отметил, что меморандум «ни одного дня не работал».

В МИД России назвали категорически неприемлемым получение Украиной ядерного оружия. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия, приняв пакет политических договоренностей, частью которой был Будапештский меморандум, «все последующие годы неукоснительно соблюдала положения подписанных ею документов».

Она добавила, что меморандум не является международным договором и не налагает на подписавшие его государства, включая Россию, дополнительных юридических обязательств помимо тех, которые у них были на момент подписания документа. Захарова также обвинила США, Евросоюз, НАТО и саму Украину в нарушении договоренностей.