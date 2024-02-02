В Херсоне, который контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), остается все меньше населения из-за невыносимых условий, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в основном в городе осталось старшее поколение.
«Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить», — сказал Сальдо.
По его словам, ВСУ ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление российских войск. Губернатор отметил, что в городе, в основном, осталось старшее поколение, им «тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома».
Сальдо также заявил, что «все равно люди будут ждать, надеяться на лучшее».
«И поверьте, сейчас все правобережье как раз ожидает освобождения, потому что люди, которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще — с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни, и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну», — добавил губернатор.
Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года включил Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В настоящее время часть Херсонской области на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем ВСУ.
- В октябре 2023 года Сальдо уже говорил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса: дома ветшают,большая часть лечебных учреждений закрыта. По его словам, в городе осталось не больше 40 тысяч человек.
- В ноябре The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участвующих в операции служащих ВСУ писала, что украинские военные по ночам небольшими группами переправляются через Днепр в попытке возобновить контрнаступление в Херсонской области.
- 25 января 2024 года власти Крыма ввели в действие особый режим пересечения границы республики с Херсонской областью, ужесточив прежние правила. В тексте указа главы республики Сергея Аксенова поясняется, что ужесточение режима въезда и выезда из Херсонской области введено «с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым». Согласно обновленным правилам, пересекать границу между двумя регионами в обе стороны можно только через пять пропускных пунктов — три автомобильных (Армянск, Перекоп и Джанкой) и два железнодорожных (Армянск и Джанкой). Вне перечисленных КПП ездить между регионами запрещено.