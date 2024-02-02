В Херсоне, который контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), остается все меньше населения из-за невыносимых условий, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в основном в городе осталось старшее поколение.

«Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить», — сказал Сальдо.

По его словам, ВСУ ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление российских войск. Губернатор отметил, что в городе, в основном, осталось старшее поколение, им «тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома».

Сальдо также заявил, что «все равно люди будут ждать, надеяться на лучшее».

«И поверьте, сейчас все правобережье как раз ожидает освобождения, потому что люди, которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще — с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни, и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну», — добавил губернатор.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года включил Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В настоящее время часть Херсонской области на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем ВСУ.