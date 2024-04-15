У Москвы и Киева есть шанс договориться о пасхальном перемирии, рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, нет ничего невозможного. «Возможно и объявят [перемирие. — прим.ред]. Я думаю, это было бы хорошо, если бы все договоренности исполнялись. К сожалению, получается не так. Если кто-то будет это использовать в качестве перегруппировки своих сил, это может повлиять», — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что пасхальное перемирие важно для верующих людей.

Некоторые российские эксперты допускают заморозку конфликта на Украине, но подчеркивают, что такой сценарий невыгоден России. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что в условиях проблем с финансированием и поставками западного оружия «не то, что заморозка, а даже скорее перемирие было бы в интересах Украины». Предпосылок для заморозки конфликта со стороны России, по его мнению, нет.

10 апреля стало известно, что Швейцария готовится провести в середине июня конференцию, которая призвана запустить процесс мирного урегулирования на Украине. Российские представители туда не поедут, но Киев и Запад дали понять, что участие Москвы возможно в будущем. В Кремле, со своей стороны, допустили возвращение к стамбульским договоренностям, но с учетом «новых геополитических реалий».