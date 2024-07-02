Министерство внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдало лицензию на экспорт на Украину 24 истребителей F-16. Это следует из письма министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.

«Самолеты и двигатели поступят на вооружение ВСУ и будут использоваться для целей самообороны», — говорится в письме.

В какие сроки и в каком количестве Нидерланды планируют отправить истребители Украине, не уточняется.

Оллонгрен подчеркивает, что по запросу Киева больше не будет публичных сообщений в преддверии первой поставки F-16, а представителей парламента проинформируют об этом «конфиденциально».

«Оперативная безопасность остается ведущей при рассмотрении вопроса о том, раскрывать или не раскрывать информацию. Исходя из этого, а также из договоренностей в рамках международной коалиции, никаких дополнительных подробностей об этой поставке на данный момент не предоставляется», — пояснила она.

США одобрили отправку Украине истребителей F-16, имеющихся на балансе Дании и Нидерландов, в августе 2023 года. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киеву передадут в общей сложности более 40 таких самолетов: Амстердам — 24, Копенгаген — 19.

Власти Дании и Нидерландов заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать поставленные им истребители для «самообороны» и нанесения ударов по военным целям на территории России. Так, Оллонгрен указывала, что ее страна в этом вопросе придерживается того же принципа, что и к любой другой поставке.

«Как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать. Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это для выбора военных целей», — сказала она.

Помимо Дании и Нидерландов, о намерении передать Киеву F-16 также объявили Норвегия и Бельгия.

Летом 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что поставляемые Украине F-16 «будут гореть». Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит факт появления у Киева американских истребителей как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.

По словам главы российского МИДа, поставки такого вооружения станут для российской стороны «преднамеренным сигнальным действием НАТО в ядерной сфере». Лавров выразил уверенность, что истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне военного конфликта России и Украины.

Уральская компания «Форэс» пообещала заплатить 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, который западные страны планируют поставить Украине в 2024 году.