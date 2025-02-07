Гражданина Нигерии 2001 года рождения арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст.159 УК), сообщает прокуратура Якутии. По версии следствия, мужчина похитил у россиянок более 9,1 млн рублей.

Как отмечает прокуратура, нигериец, находясь в России, действовал в составе организованной группы, состоящей из организатора, «скамеров, кураторов и дроповодов». Злоумышленники знакомились с женщинами в социальных сетях, убеждали их в своих романтических чувствах и сообщали о желании приехать для личного знакомства. В разговорах с пострадавшими они заявляли об отправке посылок с подарками, денежных переводов и автомобиля.

Участники организованной группы просили потерпевших оплатить государственную пошлину для получения посылки, а также таможенные сборы или средства для узаконивания направленных переводов и доставки автомобиля. Таким образом злоумышленники похитили более 9,1 млн рублей у пяти россиянок из различных регионов, в том числе из Якутии.

Обвиняемый выполнял функции «дроповода», обеспечивая перевод денег от жертв на банковские карты мошенников. В настоящее время он находится под стражей. Дело передано в суд.

В январе жительница Чебоксар взяла кредит и отдала свои накопления мошеннику, который выдавал себя за популярного южнокорейского актера Чжи Чан Ука. Злоумышленник заявил женщине, что занимается благотворительностью, но из-за финансовых проблем ему пришлось продать дом в США, а вещи он якобы решил отправить в Россию. Чебоксарка дала ему адрес, на который можно их прислать.

Позже злоумышленник заявил, что на границе возникли проблемы, и попросил у собеседницы денег, чтобы оплатить штраф и пошлину. Женщина отправила на указанный мошенником счет 280 тыс. рублей. Для этого она взяла кредит и сняла со счета свои накопления.

В день, когда вещи «актера» должны были оказаться в Чувашии, потерпевшая получила по электронной почте письмо о том, что посылка арестована. Мошенник попросил у женщины еще 365 тыс. рублей, после чего она поняла, что ее обманывают. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.