В ночь на 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора, который длился около двух часов, Путин говорил о возможности переговоров с Украиной, целях военной операции и об опасениях по поводу войны с НАТО. Что говорят об интервью российские политики, журналисты и эксперты, — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Никакой истерики и паники [в США] мы не видим. Они будут очень внимательно изучать это интервью, будут его анализировать. Там такое профессиональное нежелание публиковать интервью <…>, там есть свой раскол и по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. <…> Поэтому, конечно, определенная ревность профессиональная присутствует, но со временем последует глубокий анализ этого интервью. Мы в этом не сомневаемся. Никакой там паники нет.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

Именно благодаря США «Дело Гитлера все еще в живет» — подчеркнул наш Президент. Значит, денацификация необходима.

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас

Запад пытался строить из Украины АнтиРоссию, но Россия не является АнтиЗападом. Россия как суверенное государство готово к сотрудничеству со всеми странами на основе уважения суверенитета и равной безопасности для всех государств.

Лидер партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону оправдало мои ожидания и, уверен, ожидания миллионов людей во всем мире. Думаю, у многих людей теперь откроются глаза на происходящее. <…>

Я полностью разделяю его [Путина] уверенность, что воссоединение единого народа обязательно произойдет — победа будет за нами, новая реальность неизбежна.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, безусловно, (и еще до его выхода в эфир) стало сенсацией. Но в большей степени не для российского зрителя, а для западного. <…> Ответы Владимира Путина, уверен, должны пробить стену русофобской лжи и антироссийской пропаганды в стиле Геббельса.

Глава ДНР Денис Пушилин

По привычной старой методичке это реперное интервью попытаются на Западе оболгать, но, судя по всему, разворот к здравому смыслу в мире начался, и вряд ли этот исторический процесс кто-то сможет остановить.

Главный редактор RT и РИА Новости Маргарита Симоньян

А для нас главное в интервью — Россия готова к переговорам, но на наших условиях. Потому что победить нас на поле боя невозможно.

Писатель Захар Прилепин

Конечно же, мы все согласны с президентом в том, что Россия имеет полное право на часть Украины. Одного никак не пойму — как называется та часть Украины, на которую Россия не имеет права.

Телеведущая Ольга Скабеева

К этой минуте интервью посмотрели уже больше 70 миллионов человек, что уже, конечно, говорит о прорыве информационной блокады Запада. Так что 9 февраля можно считать, своего рода Днем Победы в информационной войне — во всяком случае об этом пишут на главной странице сайте американского CNN.

Журналистка Ксения Собчак

Вообще, конечно, я (как и большинство российских журналистов) большую часть этого интервью уже прослушивала и не раз — на прямых линиях последних лет, обращениях к собранию и тд. Так что большую часть тейков мы можем, в целом, продолжить с закрытыми глазами за ВВ, заучили. Ну что, мистер Карлсон, вам спасибо. Теперь вслед за нами их начнет заучивать весь мир.

Философ Александр Дугин

Я считаю, что интервью Владимира Владимировича Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было историческим событием. <…> Это первый, но фундаментальный шаг вообще к другому пониманию Запада. Западная власть — наши враги, мы с ними воюем, а вот западное общество, западные народы — они совсем нам не враги. И это очень важно, чтобы обратиться к ним, найти к ним доступ, найти к ним путь, объяснить позицию России.

<…> Конечно, это беседа войдет в историю, потому что возможно, что впоследствии историки опишут его как то событие, благодаря которому удалось избежать ядерного конфликта.

Журналист Антон Орех

Зачем было это интервью? Оно было не для россиян. Россияне точно не узнали ничего нового. Оно было и не для американцев. С американским народом Путину говорить незачем, да и не интересно. А вот видео-письмо Дяде Сэму он отправил. Из двух пунктов, хоть и на два часа

Давайте договариваться. Договор будет на наших условиях.

Политический обозреватель Дмитрий Дризе

Что касается интервью с Владимиром Путиным: оно, конечно же, демонстрирует миролюбие российского лидера и понимание нужд и чаяний простых американцев, то есть того самого глубинного трампистского электората.

И вот так невольно получается, что Россия участвует не совсем в своей игре, причем на определенной стороне. Фактически Москва ставит на «друга Дональда», который в результате может, во-первых, проиграть, а, во-вторых, не оправдать доверия. <…>

Что же в сухом остатке? Нет никакого разворота ни на Восток, ни на Юг, ни на Север. Главная задача — Запад образумить, чтобы там поняли, что заблуждаются. Тогда мы поделим мир и заживем долго и счастливо, как в былые времена.

Политолог Георгий Бовт

С точки зрения чисто профессиональной Карлсон полностью провалил интервью. Он совершенно не разбирался в обрушенной на него исторической фактуре и сидел, как неуспевающий ученик (иногда почти буквально с открытым ртом), которому «репетитор» пытается втолковать простые истины. Это была лекция по истории для средней школы. <…>

Для российской аудитории там не было ничего нового, а вот американская , конечно, в таком объеме это никогда не получала. <…> На ход самого военного конфликта сказанное, разумеется, никак не повлияет.

Журналист Кирилл Шулика

В интервью Такеру Карлсону Путин, конечно, говорил не о противостоянии с Западом, это для внутренней аудитории, а о попытках сотрудничать. <…>

Все уже Путиным говорилось, но теперь собрано и скомпоновано для американских правых. <…> Поэтому, повторю, что главным в интервью было его предвкушение. Ну еще и то, что в реальности красной нитью проходило в беседе — Россия хочет делить мир не с Китаем и тем более с Европой, а с США. Вот эту страну, наверное, единственную в мире Путин считает равной России.

Политолог Сергей Марков

Интервью Путина Такеру Карлсону — это обычное интервью Путина по обычной повестке. Он на российском ТВ много раз говорил то, что он сказал Карлсону.

Огромная необычность в том, что два года все десятки тысяч западных СМИ не давали возможности Путину просто изложить свою позицию. <…> А сейчас впервые интервью Путина вышло просто так, без вражеской пропагандистской обработки.

Политолог Аркадий Дубнов

Забавное вышло интервью. Карлсон косил под Папу Римского, Путин — под историка Руси Великой. Фальстарт зачтут обоим.

Журналистка Екатерина Винокурова

Путин Грозный, которого привыкла слышать российская аудитория в обращениях для внутреннего пользования, уступил место Путину Умеренному, «последнему европейцу», который готов в любой момент сесть за стол переговоров. <…>

Для западных налогоплательщиков это — действительно очень хорошие новости, а вот для российского телезрителя — очень плохие, и вот почему.

В российских соцсетях любые слова о том, что переговоры лучше, чем не-переговоры; предположения, что любые войны заканчиваются миром и призывы договариваться и снижать риторику хотя бы о применении ядерного оружия, обычно вызывают шквал обвинений в отсутствии патриотизма и угрозы причислить говорящего к иностранным агентам.

Получается, больше года с экранов федеральных телеканалов нас запугивали… западные нечистоплотные политики, которые маскировались под российских ультрапатриотов?

Политолог Евгений Минченко

Главное — это сигнал американской аудитории, что Россия готова к переговорам, готова договариваться, в том числе, по Украине <…>. При этом пока изменений не будет, надо подождать итогов выборов президента. Если вернется Трамп, есть возможность о чем-то договариваться. Если переизберется Байден, я очень сомневаюсь, что чего-то удастся достичь. До ноября ничего не будет, это совершенно точно.