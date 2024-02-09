В ночь на 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора, который длился около двух часов, Путин говорил о возможности переговоров с Украиной, целях военной операции и об опасениях по поводу войны с НАТО. Что говорят об интервью российские политики, журналисты и эксперты, — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Никакой истерики и паники [в США] мы не видим. Они будут очень внимательно изучать это интервью, будут его анализировать. Там такое профессиональное нежелание публиковать интервью <…>, там есть свой раскол и по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. <…> Поэтому, конечно, определенная ревность профессиональная присутствует, но со временем последует глубокий анализ этого интервью. Мы в этом не сомневаемся. Никакой там паники нет.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

Именно благодаря США «Дело Гитлера все еще в живет» — подчеркнул наш Президент. Значит, денацификация необходима.

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас

Запад пытался строить из Украины АнтиРоссию, но Россия не является АнтиЗападом. Россия как суверенное государство готово к сотрудничеству со всеми странами на основе уважения суверенитета и равной безопасности для всех государств.

Лидер партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону оправдало мои ожидания и, уверен, ожидания миллионов людей во всем мире. Думаю, у многих людей теперь откроются глаза на происходящее. <…>

Я полностью разделяю его [Путина] уверенность, что воссоединение единого народа обязательно произойдет — победа будет за нами, новая реальность неизбежна.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, безусловно, (и еще до его выхода в эфир) стало сенсацией. Но в большей степени не для российского зрителя, а для западного. <…> Ответы Владимира Путина, уверен, должны пробить стену русофобской лжи и антироссийской пропаганды в стиле Геббельса.

Глава ДНР Денис Пушилин

По привычной старой методичке это реперное интервью попытаются на Западе оболгать, но, судя по всему, разворот к здравому смыслу в мире начался, и вряд ли этот исторический процесс кто-то сможет остановить.

«Сложилась иллюзия, что Россию можно победить». О чем говорил Путин в интервью Карлсону

Главный редактор RT и РИА Новости Маргарита Симоньян

А для нас главное в интервью — Россия готова к переговорам, но на наших условиях. Потому что победить нас на поле боя невозможно.

Писатель Захар Прилепин

Конечно же, мы все согласны с президентом в том, что Россия имеет полное право на часть Украины. Одного никак не пойму — как называется та часть Украины, на которую Россия не имеет права.

Телеведущая Ольга Скабеева

К этой минуте интервью посмотрели уже больше 70 миллионов человек, что уже, конечно, говорит о прорыве информационной блокады Запада. Так что 9 февраля можно считать, своего рода Днем Победы в информационной войне — во всяком случае об этом пишут на главной странице сайте американского CNN.

Журналистка Ксения Собчак

Вообще, конечно, я (как и большинство российских журналистов) большую часть этого интервью уже прослушивала и не раз — на прямых линиях последних лет, обращениях к собранию и тд. Так что большую часть тейков мы можем, в целом, продолжить с закрытыми глазами за ВВ, заучили. Ну что, мистер Карлсон, вам спасибо. Теперь вслед за нами их начнет заучивать весь мир.

Философ Александр Дугин

Я считаю, что интервью Владимира Владимировича Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было историческим событием. <…> Это первый, но фундаментальный шаг вообще к другому пониманию Запада. Западная власть — наши враги, мы с ними воюем, а вот западное общество, западные народы — они совсем нам не враги. И это очень важно, чтобы обратиться к ним, найти к ним доступ, найти к ним путь, объяснить позицию России.

<…> Конечно, это беседа войдет в историю, потому что возможно, что впоследствии историки опишут его как то событие, благодаря которому удалось избежать ядерного конфликта.

«Карлсон выглядел озадаченным». Что западные СМИ пишут об интервью с Путиным

Журналист Антон Орех

Зачем было это интервью? Оно было не для россиян. Россияне точно не узнали ничего нового. Оно было и не для американцев. С американским народом Путину говорить незачем, да и не интересно. А вот видео-письмо Дяде Сэму он отправил. Из двух пунктов, хоть и на два часа

  1. Давайте договариваться.
  2. Договор будет на наших условиях.

Политический обозреватель Дмитрий Дризе

Что касается интервью с Владимиром Путиным: оно, конечно же, демонстрирует миролюбие российского лидера и понимание нужд и чаяний простых американцев, то есть того самого глубинного трампистского электората.

И вот так невольно получается, что Россия участвует не совсем в своей игре, причем на определенной стороне. Фактически Москва ставит на «друга Дональда», который в результате может, во-первых, проиграть, а, во-вторых, не оправдать доверия. <…>

Что же в сухом остатке? Нет никакого разворота ни на Восток, ни на Юг, ни на Север. Главная задача — Запад образумить, чтобы там поняли, что заблуждаются. Тогда мы поделим мир и заживем долго и счастливо, как в былые времена.

Политолог Георгий Бовт

С точки зрения чисто профессиональной Карлсон полностью провалил интервью. Он совершенно не разбирался в обрушенной на него исторической фактуре и сидел, как неуспевающий ученик (иногда почти буквально с открытым ртом), которому «репетитор» пытается втолковать простые истины. Это была лекция по истории для средней школы. <…>

Для российской аудитории там не было ничего нового, а вот американская , конечно, в таком объеме это никогда не получала. <…> На ход самого военного конфликта сказанное, разумеется, никак не повлияет.

Журналист Кирилл Шулика

В интервью Такеру Карлсону Путин, конечно, говорил не о противостоянии с Западом, это для внутренней аудитории, а о попытках сотрудничать. <…>

Все уже Путиным говорилось, но теперь собрано и скомпоновано для американских правых. <…> Поэтому, повторю, что главным в интервью было его предвкушение. Ну еще и то, что в реальности красной нитью проходило в беседе — Россия хочет делить мир не с Китаем и тем более с Европой, а с США. Вот эту страну, наверное, единственную в мире Путин считает равной России.

Политолог Сергей Марков

Интервью Путина Такеру Карлсону — это обычное интервью Путина по обычной повестке. Он на российском ТВ много раз говорил то, что он сказал Карлсону.

Огромная необычность в том, что два года все десятки тысяч западных СМИ не давали возможности Путину просто изложить свою позицию. <…> А сейчас впервые интервью Путина вышло просто так, без вражеской пропагандистской обработки.

Политолог Аркадий Дубнов

Забавное вышло интервью. Карлсон косил под Папу Римского, Путин — под историка Руси Великой. Фальстарт зачтут обоим.

Журналистка Екатерина Винокурова

Путин Грозный, которого привыкла слышать российская аудитория в обращениях для внутреннего пользования, уступил место Путину Умеренному, «последнему европейцу», который готов в любой момент сесть за стол переговоров. <…>

Для западных налогоплательщиков это — действительно очень хорошие новости, а вот для российского телезрителя — очень плохие, и вот почему.

В российских соцсетях любые слова о том, что переговоры лучше, чем не-переговоры; предположения, что любые войны заканчиваются миром и призывы договариваться и снижать риторику хотя бы о применении ядерного оружия, обычно вызывают шквал обвинений в отсутствии патриотизма и угрозы причислить говорящего к иностранным агентам.

Получается, больше года с экранов федеральных телеканалов нас запугивали… западные нечистоплотные политики, которые маскировались под российских ультрапатриотов?

Политолог Евгений Минченко

Главное — это сигнал американской аудитории, что Россия готова к переговорам, готова договариваться, в том числе, по Украине <…>. При этом пока изменений не будет, надо подождать итогов выборов президента. Если вернется Трамп, есть возможность о чем-то договариваться. Если переизберется Байден, я очень сомневаюсь, что чего-то удастся достичь. До ноября ничего не будет, это совершенно точно.