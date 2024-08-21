Посольство Беларуси в Ереване в среду, 21 августа, закидали яйцами, картофелем и помидорами. Как передает издание News.am, поводом для недовольства участников акции стали слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что странам Запада армяне «не нужны».

По сообщению News.am, акцию протеста организовала группа членов и сторонников партии «Во имя Республики». Участники акции выкрикивали лозунг «Вон из Армении!».

Лукашенко ранее в августе высказался о политике Армении в отношении Запада в интервью телеканалу «Россия».

«Ну что это за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению», — сказал глава Беларуси (цитата по агентству «Белта»).

По словам Лукашенко, это произойдет «так же, как было с Соединенными Штатами Америки» (имеется в виду уход американских войск с территории Афганистана, отмечает «Белта»).

Лукашенко «желал победы» Баку

В июне Ереван отозвал своего посла из Беларуси для консультаций. Это произошло после того, как премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другие представители армянских властей больше никогда не посетят Беларусь, пока президентом этой страны является Александр Лукашенко.

Поводом для такого заявления Пашиняна стали слова Лукашенко, с которыми тот выступил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в середине мая. Тогда глава Беларуси назвал «освободительной войной» 44-дневные боевые действия в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, вспомнив, как они с Алиевым пришли к выводу, что «в войне победить можно».

После этого Пашинян в мае говорил, что в подготовке Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе участвовали как минимум две страны-члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам армянского премьера, эти страны при этом «создали имитацию, что помогают» Армении. Пашинян отмечал, что рад публичному заявлению Лукашенко, но «еще есть люди, которые должны публично высказаться» (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В июне он допустил, что изменения в отношениях между Арменией и ОДКБ возможны, если Беларусь выйдет из организации — или если Лукашенко извинится перед армянским народом.