Иранские ядерщики успели перевезти большую часть обогащенного урана со своего объекта в Фордо за несколько дней до американской атаки, утверждает Reuters. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявили, что не могут отследить около 400 кг обогащенного ядерного топлива.

После бомбардировок иранских ядерных объектов американскими и израильскими военными перед инспекторами ООН встал вопрос о том, куда делись запасы обогащенного урана — остались погребены под завалами или были вывезены до атак.

В начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что в прошлые выходные в результате ударов, нанесенных в том числе противобункерными бомбами, были полностью уничтожены три крупнейших объекта иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Однако МАГАТЭ утверждает, что ущерб заводу в Фордо, находящемуся глубоко в горной породе и выпускавшему большую часть иранского обогащенного урана, все еще оценивается.

Глава агентства Рафаэль Гросси пояснил, что используемые для обогащения урана центрифуги, которые «весьма чувствительны», с высокой долей вероятности получили серьезные повреждения. Но, по его словам, неясно, уничтожены ли 9 тонн урана, из которых более 400 кг были обогащены до уровня, близкого к оружейному.

Источники Reuters, имевшие или все еще имеющие непосредственное отношение к сдерживанию иранской ядерной программы, заявили, что американские и израильские удары могли стать для Ирана «идеальным прикрытием», которое позволяет скрыть информацию о реальных запасах урана, а любое расследование МАГАТЭ по этому поводу неизбежно окажется «долгим и трудным».

Главный инспектор МАГАТЭ в 2005-2010 годах Олли Хейнонен пояснил, что в ходе поисков придется извлекать материалы из поврежденных строений, проводить судебно-медицинскую экспертизу и анализировать пробы окружающей среды, а это займет много времени.

«Могут быть материалы, которые недоступны, находятся под завалами или утеряны во время бомбардировок», — сказал Хейнонен, который сейчас работает в аналитическом центре Стимсона в Вашингтоне.

По оценкам МАГАТЭ, более 400 кг урана, обогащенного до чистоты 60% при оружейном уровне в 90%, достаточно для создания девяти ядерных боезарядов после дополнительного обогащения. Даже малая доля этих запасов, оставшись неучтенной, создаст серьезные проблемы Западу, считает Reuters.

Агентство видит веские основания полагать, что Иран вывез часть обогащенного урана до американских ударов. По словам Гросси, 13 июня — в первый день израильских атак — иранские власти сообщили ему, что принимают меры по защите своего ядерного оборудования и материалов. Не вдаваясь в подробности, глава МАГАТЭ пояснил, что это могло предполагать и перемещение запасов обогащенного урана.

Пожелавший сохранить анонимность западный дипломат заявил Reuters, что большая часть обогащенного урана из Фордо, по всей видимости, была вывезена за несколько дней до атак, «как будто иранцы знали, что это произойдет». Некоторые эксперты утверждают, что колонна транспортных средств, включая грузовики, появившаяся на спутниковых снимках за пределами Фордо до удара, с высокой долей вероятности вывезла обогащенный уран в другое место.

Однако глава Пентагона Пит Хегсет несколько дней назад заявил, что не располагает никакими данными о том, что Иран мог куда-то переместить свои запасы. Президент США Дональд Трамп тоже отверг эти опасения. В интервью программе «Sunday Morning Futures» на канале Fox News он настаивал, что иранцы «ничего не передвигали».

«Это очень опасно делать. Это очень тяжело — очень, очень тяжело. Это очень трудно сделать», — сказал американский лидер, добавив, что иранскую сторону не предупреждали об ударе.

До начала израильской 12-дневной военной кампании против Ирана МАГАТЭ имело регулярный доступ на иранские объекты по обогащению урана и в круглосуточном режиме отслеживало их работу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Теперь Тегеран угрожает прекратить сотрудничество с агентством, иранский парламент уже проголосовал за его приостановку.

Ранее Иран неоднократно отрицал, что разрабатывает ядерное оружие, а американская разведка заверяла в отсутствии доказательств таких разработок. Однако эксперты отмечают, что нет никакого смысла в 60-процентном обогащении урана только для гражданской ядерной программы, которой достаточно менее 5%.

«Иранские запасы урана, обогащенного на 60%, возможно, и не были частью “миссии”, но они представляют собой значительный риск дополнительного обогащения, особенно если имеются неучтенные центрифуги», — заявила Келси Дэвенпорт из вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

Еще один западный дипломат сказал Reuters, что если иранцы «честно расскажут» о своих запасах ВОУ (высокообогащенного урана), то проблему можно будет решить, но в противном случае «никто никогда не узнает наверняка, что с ним произошло».

МАГАТЭ заявило, что не может гарантировать исключительно мирный характер ядерной программы Ирана, но при этом не располагает и достоверными данными о возможно существующей там скоординированной программе создания оружия.