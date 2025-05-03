На данный момент возвращение российских лыжников на международные соревнования было бы «неправильным», заявил в интервью изданию Dagbladet пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира, обладатель пяти Кубка мира и четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски» Йоханнес Клебо.

Знаменитый лыжник подчеркнул, что решения по поводу допуска россиян к тем или иным международным турнирам принимают не сами спортсмены, а спортивные функционеры. «У нас всегда была с ними [россиянами] хорошая конкуренция, и это всегда было весело», — признал Клебо.

Однако, по его словам, пока Россия продолжает проводить специальную военную операцию на Украине, российских лыжников нельзя допускать до участия в международных соревнованиях.

«Я остаюсь при своем мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю, что это неправильно», — поделился он.

С Клебо согласился его земляк и коллега, обладатель Кубка мира по итогам сезона-2024/2025 и чемпион мира в эстафете Харальд Эстберг Амундсен. Он отметил, что, хотя Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретила участие спортсменов из России и Беларуси в своих турнирах, российским спортсменам разрешено соревноваться на самом высоком уровне в других видах спорта — например, в теннисе и шахматах.

«Я вижу, что в нескольких других видах спорта участвуют россияне. Теннис — это мировой вид спорта, в нём участвуют российские игроки, а на трибунах присутствуют знаменитости. Это немного странно, что это допускается, когда они не могут соревноваться в лыжных гонках. Пока продолжается ***** [российская военная операция на Украине], думаю, что они не должны участвовать в соревнованиях ни в каком виде спорта», — цитирует Амундсена Dagbladet.

При этом лыжник признал, что если бы россияне вышли на старт в ходе зимней Олимпиады в Италии, норвежцам пришлось бы намного тяжелее. Схожей позиции придерживается норвежский олимпийский чемпион 2022 года и трёхкратный чемпион мира 2021 и 2025 годов Эрик Вальнес.

«Я думаю, это немного странно и обидно. Я не тот человек, который может много говорить об этом. Многие говорят о спорте и политике и о том, что их не следует смешивать, но русские и сами неплохо справляются с этим, присваивая спортсменам воинские звания и т.п.», — заявил лыжник.

В пример Dagbladet приводит российского лыжника Александра Большунова, называя его «самым серьезным соперником сборной Норвегии» в то время, когда россияне еще участвовали в международных соревнованиях FIS. Он являлся военнослужащим Войск национальной гвардии РФ, до 2022 года занимал должность спортивного инструктора высшей квалификации спорткоманды управления войск национальной гвардии Уральского округа и имеет воинское звание капитана.

При этом Вальнес признал, что норвежские лыжники «скучают по русским вдвойне», поскольку им «не хватает конкуренции».

«С другой стороны, мы не изменили свою позицию в вопросах большой политики. Нам остается только сидеть и ждать. Но для всех было бы лучше, если бы они прекратили борьбу. Просто и понятно. Им нужно перестать валять дурака, и тогда мы вернем их на трассу», — выразил уверенность норвежец.

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен предположил, что «не так уж далеко до того, как россиянам разрешат» снова участвовать в Олимпиадах. «Поэтому я понимаю, почему эта тема поднимается. Что касается лыжного спорта, то нет сомнений, что русские сделают его более захватывающим, поскольку Норвегия доминирует», — поделился спортсмен.

Dagbladet напоминает, что олимпиада в Италии состоится менее чем через девять месяцев. Недавно комментатор NRK Ян Петтер Салтведт забил «российскую тревогу», выразив уверенность в том, что в следующем сезоне россияне вернутся на олимпийские лыжные трассы.

В интервью Sky News новый президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за военных действий. Она пообещала, что начнет переговоры о возвращении россиян.