Новые инвесторы российского бизнеса «Яндекса» в лице закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Консорциум.Первый» предложили держателям акций нидерландской Yandex N.V. условия обмена или выкупа бумаг. Об этом говорится в телеграм-канале «Яндекса» для инвесторов.

В компании отметили, что условия обмена и выкупа для предпринимателей, покупавших акции на Московской или Санкт-Петербургской биржах, отличаются от условий, предоставляемых тем, кто приобрел облигации через зарубежные структуры.

В частности, миноритарные акционеры, которые приобрели акции в России, смогут продать их или обменять на бумаги новой компании — Международной компании акционерного общества (МКПАО) «Яндекс». Обмен будет осуществляться в соотношении 1:1. Аналогичными условиями смогут воспользоваться и предприниматели, которые перевели свои акции в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года и с тех пор учитывались на одном счете.

Отдельное внимание в компании обратили на тех акционеров, которые приобрели бумаги Yandex N.V. за пределами Мосбиржи и СПБ Биржи, но перевели их из иностранного в российский депозитарий до 30 ноября 2023 года включительно. Их акции могут выкупить по специальной ставке в размере 1251,8 рубля за штуку.

Сбор заявок на биржевой обмен начнется 16 мая и продлится до 15:00 мск 21 июня 2024 года, на внебиржевой — с 13 мая до конца месяца.

Как сообщила компания, «Консорциум.Первый» планирует выкупить и обменять 107 729 866 акций Yandex N.V., что составляет около 30% от общего числа ценных бумаг.

После появления сообщений об оферте акции «Яндекса» на Мосбирже выросли в цене. В 18:40 мск они достигли показателя в 4 392, 60 рублей за штуку.

В начале марта акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» в России. Новой головной организацией становится МКАО «Яндекс». Компания также приняла решение, что акции российской структуры будут торговаться на Мосбирже.

В феврале 2024 года нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Отмечалось, что генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский.

«Яндекс» объявил о планах разделения активов группы в конце ноября 2022 года. Тогда компания пояснила, что соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами перестало действовать с начала 2021 года, из-за чего больше не действовали льготы по дивидендам, процентам и роялти.