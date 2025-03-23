В Саудовской Аравии 23 марта проходит второй раунд переговоров между США и Украиной по урегулированию конфликта. Встреча предшествует российско-американским переговорам, которые пройдут в Эр-Рияде 24 марта. США рассматривают этот процесс как непрямые переговоры между Москвой и Киевом.

Украину в Эр-Рияде представляют министр обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса и министр иностранных дел Андрей Сибига. Тем же составом украинская делегация встречалась с представителями США на предыдущих переговорах в Джидде 11 марта.

Умеров сообщил, что в составе делегации также есть специалисты по энергетике и представители военно-морской и военно-воздушной сфер, поскольку сторонам предстоит обсудить несколько «сложных технических вопросов».

«Выполняем задачи президента Украины относительно приближения достойного мира для нашего государства и обеспечения безопасности. На столе, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры», — сообщил Умеров в соцсетях перед встречей.

В МИД Украины говорили, что на переговорах планируется определить параметры имеющихся предложений о различных режимах прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев подготовит к переговорам список объектов инфраструктуры, которые могут быть включены в соглашение о прекращении огня. Он предположил, что США могли бы контролировать соблюдение перемирия.

В отличие от предыдущих переговоров, на которых присутствовали представители администрации США, в этот раз американскую делегацию в Эр-Рияде представляют в основном дипломаты и правительственные советники, пишет The New York Times (NYT). Это в частности директор планирования политики в Госдепартаменте Майкл Антон, сотрудники спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога и помощники советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца.

Россия — США: о чем пойдет речь

Российскую делегацию в Эр-Рияде возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Президент России Владимир Путин лично подобрал их кандидатуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», — убежден Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал Карасина и Беседу «действительно опытными переговорщиками, хорошо разбирающимися в международной проблематике».

По словам Ушакова, на переговорах планируется обсудить соглашение о безопасности судоходства в Черном море. В Кремле надеются, что встреча будет продуктивной. Российские представители готовы обсуждать нюансы вокруг черноморской инициативы, которых «огромное количество», сказал Песков.

«Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. <…> Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса. <…> Настрой у нас с Сергеем Орестовичем [Беседой] боевой и конструктивный», — сказал телеканалу «Звезда» сенатор Карасин.

Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря, вопросы контроля над линией фронта, возможную заморозку линии боевого соприкосновения и механизмы поддержания перемирия, сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Впоследствии, по его словам, планируется рассмотреть возможность заключения постоянного мира, «который будет включать обсуждение вопроса о территории». Уолтц выразил мнение, что достижение мира «ближе, чем когда-либо».

В США настроены оптимистично и надеются, что переговоры приведут к «реальному прогрессу», особенно в вопросе прекращения огня в акватории Черного моря, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. По его словам, конечной целью переговоров является 30-дневное полное прекращение огня, во время которого будут обсуждаться детали долгосрочного мира.

Источники Bloomberg утверждают, что администрация США стремится добиться прекращения огня на Украине к Пасхе, которая и у православных, и у католиков отмечается в этом году 20 апреля. Однако Белый дом не исключает, что сроки придется сместить из-за множества разногласий между сторонами конфликта. По словам источников агентства, личная встреча между президентами России и США возможна только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения, а это «маловероятно к середине апреля».