Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил об оптимистичном настрое перед предстоящими 24 марта переговорами между Вашингтоном и Москвой в Саудовской Аравии. По его мнению, президент России Владимир Путин хочет мира на Украине и не намерен «захватывать всю Европу», что начинают понимать в ЕС.

«Я чувствую, что он [Путин] хочет мира», — сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Он выразил уверенность, что переговоры в Эр-Рияде приведут к «реальному прогрессу», особенно в вопросе прекращения огня в акватории Черного моря. После этого, по его словам, можно будет переходить к обсуждению полноценного прекращения огня.

Комментируя опасения некоторых европейских стран по поводу предполагаемого конфликта с Россией в будущем, если Украина пойдет на уступку территорий, Уиткофф заявил, что с российской стороны речь идет «в основном о пяти регионах».

Спецпредставитель пересказал российскую точку зрения на принадлежность этих регионов, отметив, что не принимает ничью сторону, а лишь «определяет, в чем суть проблемы».

«Я никогда не видел конфликта, который можно было бы разрешить без установления фактов, и сейчас мы их устанавливаем. Меня спрашивали о том, каковы мотивы президента Путина в более широком масштабе, и я просто сказал, что не вижу, чтобы он хотел захватить всю Европу», — сказал Уиткофф.

По его словам, сейчас «совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны», когда не существовало НАТО. Сейчас же европейские страны «вооружены», добавил спецпосланник Трампа.

«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Думаю, что и европейцы начинают приходить к такому же мнению, но это не имеет значения. Это академический вопрос», — сказал Уиткофф.

По его словам, администрация США работает над тем, чтобы понять позицию России и Украины и «попытаться свести их вместе».

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь сообщил CBS, что Россия и США на переговорах в Саудовской Аравии обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря, которое позволит обеим сторонам возобновить морскую торговлю, перевозку зерна и топлива.

«Далее мы обсудим линию контроля, которая относится к фактическим линиям фронта. Это будет касаться деталей механизмов проверки, поддержания мира и замораживания линий там, где они находятся», — уточнил Уолтц.

Затем, по его словам, планируется рассмотреть возможность более широкого и постоянного мира, «который будет включать обсуждение вопроса о территории». В Кремле ранее подтвердили, что речь на переговорах в Эр-Рияде пойдет о возобновлении зерновой сделки.