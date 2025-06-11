Комитет Госдумы по культуре поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о защите русского языка, обязывающие называть жилые комплексы и торговые центры на русском языке, передает корреспондент RTVI.

Проект закона направлен на прекращение практики присвоения жилым комплексам и поселкам (кварталам, микрорайонам) названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений.

«У нас были вопросы по капитальному строительству, по названиям жилых комплексов, по публичному пространству. Эти наименования также используются в рекламе. Соответственно, при продаже жилья мы пришли к тому, что сейчас мы оставили такую норму, которая говорит о том, что такие названия должны быть только с использованием кириллицы, то есть нашего родного алфавита», — заявила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова на заседании комитета.

Она отметила, что в соответствии с законом на графической основе кириллицы «строятся языки, государственные языки республик Российской Федерации, которые они принимают у себя своими законами».

Казакова также обратила внимание на работу совета по русскому языку при президенте.

«Все следили за советом по русскому языку. Мы слышали, что президент об этом тоже сказал, о том, что нужно прекращать эту кашу из букв различных. Да, мы должны видеть наше родное изображение, наши родные алфавиты», — отметила глава думского комитета по культуре.

Как следует из текста законопроекта, его авторы предлагают закрепить «положение о выполнении на русском языке коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства, в том числе и наименование жилого комплекса либо малоэтажного жилого комплекса, а также наименований планируемых для размещения элементов планировочной структуры и иных объектов капитального строительства».

Законопроект, направленный на борьбу с англицизмами, внесли в нижнюю палату парламента в октябре 2023 года. Проект закона Госдума приняла в первом чтении в феврале 2025 года.

Заявленный смысл законопроекта — защита русского языка, подразумевающая существенное ограничение использования англицизмов и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве (в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг потребителям, в продукции средств массовой информации, при осуществлении градостроительной деятельности и т.д.).

Предполагается, что нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке, а также на иных языках не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять законопроект во втором чтении, обсуждение может пройти уже на следующей неделе. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта, сообщила Казакова.