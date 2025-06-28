Европе для «эффективного сдерживания» России нужно в ближайшие пять лет увеличить производство ракет в 10 раз, артиллерийских снарядов — почти в пять, а танков — в три раза. Об этом пишет El Pais со ссылкой на исследование немецкой компании Roland Berger, специализирующейся на стратегическом консалтинге.

В статье отмечается, что на фоне проблем с США страны ЕС должны сами «совершать революцию в военной промышленности».

«Ухудшающийся военный климат во всем мире представляет собой серьезную угрозу для человечества, но [одновременно] является золотой возможностью для европейской оборонной промышленности», — говорится в статье.

По мнению экспертов Roland Berger, для «эффективного сдерживания России» к концу десятилетия ЕС должен значительно увеличить свои военный потенциал. В течение пяти лет необходимо увеличить производство крылатых ракет в десять раз, боевых танков — более чем в три раза и артиллерийских снарядов — почти в пять раз.

Одной из главных проблем, как считают специалисты, является большой разрыв с Россией в сфере производства дозвуковых крылатых ракет воздушного и морского базирования — 130 против 1 тыс.

Представитель Roland Berger Пол Бускетс сообщил El Pais, что у Европы есть несколько вариантов достижения этой цели.

Во-первых, ЕС должен максимально использовать свои текущие промышленные мощности, «которые были недоиспользованы в течение последних нескольких десятилетий».

Во-вторых, необходимо вкладывать больше средств в проекты по расширению мощностей и искать новые бизнес-модели, совмещенные с гражданской промышленностью, которые «сосредоточены на продукции массового производства по доступным ценам, например, беспилотников».

В-третьих, военные могли бы сотрудничать с гражданским сектором, например, через аутсорсинг производства отдельных компонентов, считает Бускетс.

По его словам, это может быть, например, компании из сферы автомобильной промышленности, которые на фоне проблем на рынке уже проявляли интерес к работе с оборонным сектором.

Газета отмечает, что военная промышленность сейчас крайне востребована, приведя в пример такие компании, как немецкий Rheinmetall (производство боевой техники и вооружения), итальянская Leonardo (создание вертолетов, космических технологий и оборонной электроники), французская Thales (разработка передовых технологий для оборонной, аэрокосмической и кибернетической отраслей) и испанская Indra (одна из крупнейших мировых компаний в сфере обороны, воздушного транспорта и космоса).

В статье El Pais отмечается, что поскольку страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП под давлением президента США Дональда Трампа, объемы заказов в военной сфере продолжат расти. Ранее некоторые из членов альянса не тратили на оборону и 2% ВВП.

Газета сообщает, что одна из сделок, которая сейчас обсуждается, — это возможное партнерство Airbus, Thales и Leonardo в сфере спутниковых технологий. Если она состоится, то станет «самой важной» в отрасли, утверждает газета.

Промышленная группа Thales 27 июня сообщила, что подписала соглашение о создании совместного предприятия в сфере безопасной связи с норвежской Kongsberg Defence & Aerospace. Новая компания объединит подразделения Thales, занимающиеся криптографией и безопасными коммуникациями в Норвегии, и подразделение KONGSBERG, занимающееся связью для военных.