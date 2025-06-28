Европе для «эффективного сдерживания» России нужно в ближайшие пять лет увеличить производство ракет в 10 раз, артиллерийских снарядов — почти в пять, а танков — в три раза. Об этом пишет El Pais со ссылкой на исследование немецкой компании Roland Berger, специализирующейся на стратегическом консалтинге.

В статье отмечается, что на фоне проблем с США страны ЕС должны сами «совершать революцию в военной промышленности».

«Ухудшающийся военный климат во всем мире представляет собой серьезную угрозу для человечества, но [одновременно] является золотой возможностью для европейской оборонной промышленности», — говорится в статье.

По мнению экспертов Roland Berger, для «эффективного сдерживания России» к концу десятилетия ЕС должен значительно увеличить свои военный потенциал. В течение пяти лет необходимо увеличить производство крылатых ракет в десять раз, боевых танков — более чем в три раза и артиллерийских снарядов — почти в пять раз.

Одной из главных проблем, как считают специалисты, является большой разрыв с Россией в сфере производства дозвуковых крылатых ракет воздушного и морского базирования — 130 против 1 тыс.

Представитель Roland Berger Пол Бускетс сообщил El Pais, что у Европы есть несколько вариантов достижения этой цели.

Darko Vojinovic / AP

Во-первых, ЕС должен максимально использовать свои текущие промышленные мощности, «которые были недоиспользованы в течение последних нескольких десятилетий».

Во-вторых, необходимо вкладывать больше средств в проекты по расширению мощностей и искать новые бизнес-модели, совмещенные с гражданской промышленностью, которые «сосредоточены на продукции массового производства по доступным ценам, например, беспилотников».

В-третьих, военные могли бы сотрудничать с гражданским сектором, например, через аутсорсинг производства отдельных компонентов, считает Бускетс.

Комиссар ЕС по обороне: Россия производит больше оружия, чем НАТО за год

По его словам, это может быть, например, компании из сферы автомобильной промышленности, которые на фоне проблем на рынке уже проявляли интерес к работе с оборонным сектором.

Газета отмечает, что военная промышленность сейчас крайне востребована, приведя в пример такие компании, как немецкий Rheinmetall (производство боевой техники и вооружения), итальянская Leonardo (создание вертолетов, космических технологий и оборонной электроники), французская Thales (разработка передовых технологий для оборонной, аэрокосмической и кибернетической отраслей) и испанская Indra (одна из крупнейших мировых компаний в сфере обороны, воздушного транспорта и космоса).

В статье El Pais отмечается, что поскольку страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП под давлением президента США Дональда Трампа, объемы заказов в военной сфере продолжат расти. Ранее некоторые из членов альянса не тратили на оборону и 2% ВВП.

Газета сообщает, что одна из сделок, которая сейчас обсуждается, — это возможное партнерство Airbus, Thales и Leonardo в сфере спутниковых технологий. Если она состоится, то станет «самой важной» в отрасли, утверждает газета.

Промышленная группа Thales 27 июня сообщила, что подписала соглашение о создании совместного предприятия в сфере безопасной связи с норвежской Kongsberg Defence & Aerospace. Новая компания объединит подразделения Thales, занимающиеся криптографией и безопасными коммуникациями в Норвегии, и подразделение KONGSBERG, занимающееся связью для военных.

«Это сотрудничество направлено на более эффективное удовлетворение текущих и будущих потребностей вооруженных сил Норвегии, НАТО и других стран», — говорилось в заявлении.