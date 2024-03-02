Российские войска добиваются «небольших, но быстрых» успехов за пределами Авдеевки в том числе из-за «удивительно слабой» обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на анализ спутниковых снимков территории к западу от Авдеевки.

Как отмечает газета, на снимках видны «редкие и рудиментарные» линии траншей ВСУ, на которых отсутствуют дополнительные укрепления, способные замедлить российские танки, а также защитить основные дороги и важные участки местности.

NYT отмечает, что американские официальные лица обеспокоены тем, что Украина не укрепила свои оборонительные рубежи на более ранней стадии, и теперь она может «столкнуться с последствиями». По данным британской разведки, только за последние две недели российский войска продвинулись почти на 7 км к западу Авдеевки. Такое движение NYT называет «необычно быстрым» по сравнению с предыдущими наступательными операциями.

Почему ВСУ не укрепили линию обороны за пределами Авдеевки

NYT считает, что у Украины было «достаточно времени», чтобы подготовить оборону за пределами Авдеевки. Однако сегодня оборонительные позиции представляют собой укрепления, которые зачастую выполняют роль траншей, помогающих пехоте добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но «не более того».

Отсутствие прочных укреплений ВСУ в этом районе особенно заметно в сравнении с российской обороной, которая состоит из широкой траншеи и сетки цементных препятствий, известной как «зубы дракона». Такая система используется для остановки наступающих танков и бронетехники. Она, в частности, помешала наступлению ВСУ прошлым летом, пишет NYT.

По словам американских чиновников и военных экспертов, украинская оборона могла быть не подготовлена должным образом, поскольку Киев был «слишком» сосредоточен на наступательных действиях, чтобы выделять необходимые ресурсы на строительство многочисленных траншей и танковых ловушек. Российские инженеры, в свою очередь, возводили их с конца 2022 года, отмечает NYT.

«Кого это волновало и кто рассматривал это как вариант, потому что это очень дорогостоящий вариант, строительство оборонительных линий? Никто», — заявил NYT полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский и добавил, что в то время у Украины было мало ресурсов.

Также среди возможных проблем собеседники издания называют психологический элементы. Если бы украинские войска сильно заминировали определенные районы, чтобы помешать российскому продвижению, это было бы молчаливым признанием того, что они вряд ли смогут провести наступательные операции в том же районе в будущем, считают американские чиновники.

Кроме того, украинские власти отмечали, что у них не хватает людей, которые могут вести строительные работы. «У нас не хватает инженерных подразделений. И даже тем подразделениям, которые у нас есть, не хватает оборудования», — объяснил Грабский.

По данным NYT, задержки в строительстве оборонительных линий ВСУ могут означать, что украинской стороне придется укреплять свои оборонительные рубежи под обстрелом российской армии, что «значительно усложняет задачу».

«Качество этих оборонительных линий не может быть достаточно хорошим, чтобы противостоять тактике массивных бульдозеров со стороны российских войск», — считает Грабский.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». По его словам, решение было принято «исходя из оперативной обстановки», а также «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

Позже в этот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль российских войск. Шойгу подчеркнул, что российской армии удалось провести операцию по установлению контроля над городом при минимальных потерях и с максимальной эффективностью.

NYT узнала о сотнях украинских пленных при отступлении из Авдеевки

24 февраля Авдеевку посетил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что город «полностью защищен от ВСУ», однако еще не до конца разминирован. Кроме того, в Авдеевке остается угроза воздушных атак, нет отопления и воды, «разрушений много, не так много целых домов или тех, которые можно будет отремонтировать», рассказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что дальнейшая судьба Авдеевки будет решаться на федеральном уровне, однако он предполагает, что после того, как город разминируют и разберут в нем завалы, его будут восстанавливать.