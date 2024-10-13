Радикальное палестинское движение ХАМАС хотело атаковать Израиль еще осенью 2022 года, но отложило эти планы в надежде заручиться поддержкой Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на секретные документы.

Речь идет о протоколах секретных встреч политических и военных лидеров ХАМАС, которые прошли в преддверии атаки 7 октября 2023 года. Эти документы были обнаружены на компьютере, найденном израильскими военными в конце января в подземном командном центре ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Из протоколов также следует, что в июле 2023 года радикалы ХАМАС направили в Ливан своего представителя, который встретился с высокопоставленным иранским командиром и попросил его поддержать начало наступления на Израиль, оказав помощь в нанесении ударов по «уязвимым объектам».

По данным NYT, иранский командир тогда сообщил, что Иран и «Хезболла» в принципе поддерживают план ХАМАС, однако им нужно больше времени на подготовку. Из документов неясно, насколько подробным был план, который тогда представили радикалы.

Кроме того, согласно документам, ХАМАС планировал более подробно обсудить готовящуюся атаку на встрече с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой (убит в результате израильского авиаудара по Бейруту в сентябре 2024 года). Состоялась ли в итоге эта встреча, не уточняется.

В поддержке со стороны своих союзников ХАМАС был уверен, но пришел к выводу, что, возможно, придется действовать самостоятельно — отчасти для того, чтобы Израиль перед атакой не успел развернуть новую передовую систему ПВО. Помимо того, решение начать атаку было связано с желанием ХАМАС сорвать усилия по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Протоколы встреч свидетельствуют также о том, что с 2021 года ХАМАС намеренно избегал крупных столкновений с Израилем, чтобы усилить неожиданность грядущей атаки. Радикалы указывали на необходимость «убедить врага, что ХАМАС в Газе хочет спокойствия».

В документах также говорится, что о готовящейся атаке знал глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания, убитый в июле этого года в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. До этого оставалось неясным, сообщали ли Хании о грядущем нападении, пишет NYT.

Война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС началась 7 октября после нападения боевиков на израильские территории, жертвами которого стали около 1,2 тыс. человек и еще 253 человека были взяты в заложники. По данным Минздрава сектора Газа, в анклаве с начала войны погибли уже более 42 тыс. палестинцев.