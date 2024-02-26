США за последние восемь лет помогли Украине создать у границы с Россией 12 секретных баз и подготовить «новое поколение украинских шпионов, пишет The New York Times.

По данным издания, «новое поколение украинских шпионов», действовали на территории России, Европы, на Кубе и в других местах, «где русские имеют большое присутствие».

Сейчас, как отмечает NYT, спецслужбы США предоставляют Киеву информацию для нанесения ракетных ударов, следят за передвижением российских войск и помогают поддерживать шпионские сети.

По данным издания, подробности такого разведывательного партнерства десять лет тщательно скрывались. Корреспонденты NYT взяли интервью у 200 человек среди действующих и бывших украинских, американских и европейских чиновников.

Как сообщил изданию высокопоставленный европейский источник, когда президент России Владимир Путин в конце 2021 года встретился с главой «одной из главных российских шпионских служб». По данным NYT именно он сообщил Путину, что «ЦРУ вместе с британской разведкой МИ-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы».

При этом, как пишет газета, расследование показало, что «Путин и его советники неправильно поняли важнейшую динамику».

«Официальные лица США зачастую неохотно принимали активное участие, опасаясь, что украинским чиновникам нельзя доверять, и опасаясь спровоцировать Кремль», — сказано в публикации.

Ситуация начала меняться в 2015 году, когда украинскую военную разведку возглавлял генерал Валерий Кондратюк. Как пишет NYT, он прибыл на встречу с заместителем начальника резидентуры ЦРУ и «без предупреждения передал стопку сверхсекретных файлов».

«Вскоре группы офицеров ЦРУ стали регулярно покидать его офис с рюкзаками, полными документов, — пишет издание. Сам Кондратюк говорил, что Киев хотел «создать условия доверия».

Позднее, как отмечает NYT, украинцы стали «нетерпимы к излишней, по их мнению, осторожности Вашингтона» и «стали организовывать убийства и другие смертоносные операции, что нарушало условия на которые, как думал Белый дом, согласились украинцы».

По данным издания, «разгневанные чиновники в Вашингтоне угрожали прекратить поддержку, но так и не сделали этого».

Бывший высокопоставленный американский чиновник рассказал газете, что отношения ставились «все крепче и крепче, потому что обе стороны видели в этом ценность».

«Посольство США в Киеве — наша база там для деятельности, которая велась с Украины, — стало лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России», — добавил он.

В мае 2022 года The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации сообщила, что США предоставили разведданные вооруженным силам Украины, которые те использовали для уничтожения высокопоставленных офицеров российской армии. По данным издания, одним из источников получения информации о местонахождении российских войск могли выступать секретные и коммерческие спутниковые снимки.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что российским военным «хорошо известно, что США, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные и другие параметры украинским ВС». По его словам, такие действия не помешают России достичь целей специальной операции и не способствуют быстрому ее завершению.