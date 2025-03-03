После столкновения с проукраинскими протестующими на горнолыжном курорте штата Вермонт, американский вице-президент Джей Ди Вэнс перевез свою семью в «неназванное место», пишет The New York Post.

По данным издания, инцидент произошел в субботу, 1 марта, когда несколько сотен человек с плакатами встретили Вэнса во время отдыха на курорте Шугарбуш в городе Уоррен. Собравшиеся выражали крайнее неодобрение встречей Вэнса и президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которой между лидерами возник конфликт.

Протестующие называли Вэнса «национальным позором», обвиняли его в предательстве, требовали поддержать Украину, а также предлагали отправиться «покататься на лыжах в Россию». Часть митингующих разбила палаточный лагерь рядом с подъемником, где, как они считали, каталось на лыжах семейство американского вице-президента.

В результате этих действий, пишет NYT, Вэнс и его родственники приняли решение прервать четырехдневный отдых и покинули гостиницу, уехав в «неназванное место».

Помимо проукраинских протестующих, в Вермонт прибыли и те, кто выразил свою поддержку позиции Вэнса и Трампа — на одной из улицы были замечены пикапы с флагами «Сделаем Америку снова великой», а рядом с самим курортом в какой-то момент произошла перепалка между противниками и сторонниками вице-президента.

Как отмечает газета, митинг сторонников Украины был запланирован заранее и должен был быть посвящен решениями администрации Трампа по оптимизации работы правительства.

«Некоторые из нас боятся потерять социальное обеспечение, медицинскую помощь или парки, распространения эпидемии кори и изменения климата», — заявила одна из организаторов мероприятия Джинни Сассаман VT Digger.

Напряжение достигло нового градуса после скандала из-за ссоры Вэнса, Трампа и Зеленского в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме, в результате которой была сорвана сделка о совместной добыче полезных ископаемых на Украине. По мнению другого организатора митинга, Тизы Реннау, поведение Трампа и Вэнса подорвало репутацию США на международной арене.

«Люди недовольны, особенно после того, что произошло вчера в Белом доме, когда мы абсолютно унизили союзника». Мы больше не являемся лидером свободного мира. Что произошло? Это не та Америка, которой мы ожидаем», — сказала она.

Перед приездом Вэнса в Вермонт, губернатор штата Фил Скотт обратился к участникам митинга с призывом проявить приветливость и дружелюбие к вице-президенту.

«Я надеюсь, что жители Вермонта помнят, что вице-президент находится здесь в семейной поездке со своими маленькими детьми, и, хотя мы не всегда можем прийти к единому мнению, мы должны проявлять уважение», — сказал он.

Скандальная встреча американского и украинского лидера прошла в Белом доме 28 февраля. В ходе возникшей перепалки, Вэнс и Трамп обвинили Зеленского в неуважении к США и неготовности к мирному урегулированию военного конфликта. Президент Украины был вынужден досрочно покинуть Белый дом. Позднее он поблагодарил США за поддержку и заявил о работе над достижением «справедливого» мира.