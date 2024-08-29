Вооруженные силы Украины (ВСУ) похищают мирных жителей российского приграничья, чтобы впоследствии использовать их для обмена на украинских военных преступников. Такое мнение в беседе с «Инфо24» высказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Зеленский открыто сказал, что это обменный фонд на будущее. Когда наступит некая критическая ситуация, они предложат этих пленных для обмена на военных преступников, которых мы захватим в ходе ведения боевых действий в Курской области», — заявил Матвийчук.

Ранее в этот день посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил об имеющихся данных о похищении украинскими военными российских граждан. По словам Мирошника, ВСУ увозят людей в неизвестном направлении, и родственники теряют с ними связь.

Матвийчук заявил, что многие российские организации уже занимаются поиском пропавших жителей приграничья. Также российские политики предпринимают различные попытки для скорейшего безопасного возвращения пленных на родину.

«Есть различные способы освобождения мирных жителей из плена ВСУ, один из которых предполагает участие гуманитарных организаций. В частности, сейчас Российский Красный Крест пытается всеми возможными способами освободить этих людей и вывезти их на территорию России», — добавил офицер.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале отметила, что работает с подразделением Российского Красного Креста по линии поиска пропавших граждан. Она также поделилась, что организации передали списки людей, которых разыскивают родственники.

6 августа войска ВСУ проникли на территорию Курской области. Согласно данным Минобороны, бои в регионе продолжаются.

После вторжения многие россияне стали сообщать о потере связи с родными, находящимися в Курской области. О том, что некоторые из пропавших могут оказаться под контролем украинской стороны, указывало сообщение Минобороны Украины 15 августа. Тогда в ведомстве заявили, что под контролем ВСУ в Курской области находится 82 населенных пункта.

Спасатели и поисковые отряды продолжают поиск пропавших в регионе. Отряд «ЛизаАлерт» сообщал, что с 7 по 15 августа было получено более 523 заявок на поиск пропавших людей в регионе.

Делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) отмечала, что находится «в контакте с властями по обе стороны», чтобы выяснить, как наилучшим образом помочь людям, пострадавшим от перемещения, а также тем, кто остается на территориях, затронутых боевыми действиями.