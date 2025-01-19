Разновидность оспы обезьян, которую обнаружили в Китае, может передаваться воздушно-капельным путем. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета (НГУ), академик РАН Сергей Нетесов.

О том, что это заболевание опаснее обычной оспы из-за способности передаваться по воздуху, ученый предупреждал еще летом 2024 года. Сейчас он уточнил, что в Африке есть две разновидности вируса оспы обезьян — центрально-африканская и западно-африканская.

«Центрально-африканская разновидность как раз характерна для Конго, откуда он приехал. Там отмечен рост респираторного пути передачи вируса. Выявленная разновидность вируса может и дальше эволюционировать, особенно в такой густо населенной стране, как Китай», — объяснил эксперт.

Нетесов назвал Китай высокоорганизованной страной, у которой есть необходимый запас вакцин. Ранее он утверждал, что оспу обезьян «можно профилактировать путем той же самой прививки, с помощью которой была искоренена натуральная оспа».

«Я уверен на 99%, что если ситуация начнет развиваться, то они [китайские власти] начнут вакцинацию», — заключил академик.

9 января в Китае выявили ограниченную вспышку нового штамма вируса оспы обезьян Ib. Источником инфекции стал иностранец, который путешествовал и жил в Конго. От него заразились четыре человека, у которых выявили легкие симптомы — сыпь и герпес.

В китайском центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что эпидемиологическую ситуацию эффективно урегулировали, а все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. В Пекине, Тяньцзине, провинциях Чжэцзян и Гуандун запустили программы профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования и исследования рисков, диагностики и лечения случаев заболевания.

В Роспотребнадзоре заверили, что зафиксированная в КНР вспышка оспы обезьян не несет новых рисков для России, поскольку специалисты ведомства круглосуточно следят за ситуацией, приняты меры для выявления оспы обезьян.

ЧС в здравоохранении

В августе 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, а в октябре одобрила для экстренного применения первый в истории тест для диагностики этого заболевания.

Как объяснили в ВОЗ, тест будет играть решающую роль для стран, в которых «резко возросла потребность в быстром и точном тестировании в связи со вспышками болезни». Ранняя диагностика заболевания позволит обеспечить своевременное лечение и уход, а также минимизировать риски распространения вируса. Вместе с тем в Африке сохраняются ограниченные возможности тестирования случаев вируса, подчеркнули в ВОЗ.

Случаи заражения были выявлены в Африканском регионе, США, Германии, Швеции, Великобритании, Индии, Таиланде и других странах. В частности, в Африке с 1 января 2024 года по 5 января 2025-го было зафиксировано 14,7 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян и 66 летальных исходов.

11 января первый случай заболевания оспой обезьян был зафиксирован у 27-летнего жителя в Сьерра-Леона, а 18 января — у 22-летнего жителя Азербайджана.

В азербайджанском Минздраве уточнили, что житель вернулся из туристической поездки в одну из зарубежных стран, где он пробыл с 2 по 11 января. Куда именно ездил азербайджанец, не уточняется.

Через несколько дней после возвращения он обратился в больницу с повышенной температурой тела, высыпанием в области половых органов, увеличением лимфатических узлов и мышечными болями. Медики установили, что во время поездки за рубеж пациент контактировал с человеком с сыпью. Его поместили на стационарное лечение.