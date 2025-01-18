У 22-летнего жителя Азербайджана диагностировали оспу обезьян, сообщили в Минздраве республики. Пациента госпитализировали, он проходит стационарное лечение.

В ведомстве уточнили, что местный житель вернулся из туристической поездки в одну из зарубежных стран, где он пробыл с 2 по 11 января. Куда именно ездил азербайджанец, не уточняется.

Через несколько дней после возвращения он обратился в клинику в Баку с повышенной температурой тела, высыпанием в области половых органов, увеличением лимфатических узлов и мышечными болями. Во время сбора анамнеза выяснилось, что во время поездки за рубеж пациент контактировал с человеком с сыпью.

ПЦР-тест на вирус оспы обезьян показал положительный результат, пациента госпитализировали. У членов семьи, контактировавших с ним, симптомов заболевания не выявили. Им назначили профилактическое лечение на дому и выдали необходимые лекарства, отметили в ведомстве.

В августе 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Случаи заражения были выявлены в Африканском регионе, США, Германии, Швеции, Великобритании, Индии и Таиланде.

В октябре ВОЗ одобрила для экстренного применения первый в истории тест для диагностики оспы обезьян. В организации отметили, что такой способ будет иметь решающее значение в странах, где «резко возросла потребность в быстром и точном тестировании в связи со вспышками болезни».

Ранняя диагностика заболевания позволяет обеспечить своевременное лечение и уход, а также снизить риск распространения вируса, пояснили в ВОЗ. Вместе с тем в организации подчеркнули, что в Африке сохраняются ограниченные возможности тестирования случаев вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что оспа обезьян для России не представляет опасности благодаря «традиционным ценностям». В январе в ведомстве уточнили, что в стране заблаговременно были приняты меры для выявления оспы обезьян. Специалисты постоянно следят за ситуацией — риски распространения заболевания в России исключены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.