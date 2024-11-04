ЦИК Молдовы объявил второй тур президентских выборов состоявшимся. Обработаны почти все бюллетени, побеждает действующая глава республики Майя Санду. Первое место ей принесли голоса членов диаспоры за рубежом, но в самой Молдове ее обошел Александр Стояногло. Кишинев обвинял Москву во вмешательстве, которое теперь называет неудавшимся. Как отреагировали на прошедшие выборы авторы российских телеграм-каналов — в материале RTVI.

Глава движения «Мы вместе с Россией». сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов: Запад окончательно превращает Молдову в Сандалию, которую бросят в топку войны против России. В ближайшее время будет дан обратный отсчет до даты начала новой войны. <…> Инстинкт самосохранения у жителей Молдовы в 2024 году оказался намного выше, чем у жителей Украины в 2013-м, но недостаточный для спасения.

Граждане Молдовы — молодцы, как могли, сопротивлялись, но силы неравные. Как в случае с недавним референдумом по евроинтеграции — главное не то, как проголосовали, а как посчитали.

Военкор Сергей Колясников (Zergulio): Майя Санду ожидаемо осталась у руля, потому что в демократических выборах на Западе побеждает тот, кто считает голоса, так вот совпало. Теперь у Молдовы будет президент, против которого проголосовало большинство граждан собственно Молдовы.

Политолог Сергей Марков («Логика Маркова»): То, что для 600 тысяч молдаван в Европе открыли 200 участков, а для 300 — 500 тысяч молдаван в России открыли 2 участка — это факт, с которым не поспоришь. И что власти в день выборов закрыли мост из Приднестровья в Молдавию, якобы его заминировали, чтобы молдаване из Приднестровья не могли проголосовать.

Так власти Молдавии лишили сотни тысяч молдаван права голоса, незаконно. Украли у них право голоса, потому что были уверены, что они проголосуют против Санду. Поэтому Санду — теперь незаконный президент.

Политолог Марат Баширов («Политджойстик»): Хорошо, что Санду натянули на Молдавию. Человек, имеющий кабинет в посольстве США — яркий пример остатков западной колониальной модели. Там пока еще парламентская республика и реально правит премьер, которого они утверждают. Но через год выборы в парламент, и «прививка Санду» может помочь народу Молдовы не свалиться в пропасть войны.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин (Colonelcassad): Стояногло ожидаемо победил в Молдове, а Санду ожидаемо победила за границей. Так как Молдовой ныне управляют из-за границы, а не из самой Молдовы, это было ожидаемо. <…> Разумеется, если бы несколько сотен тысяч молдаван в РФ и Беларуси не лишили права выбора, Стояноглу легко бы победил и за границей. Обычное «демократическое» мошенничество.

Политолог Алексей Мартынов: Риторический вопрос: хватит ли духу у Российского государства не признать эти странные выборы в Молдове? Несмотря на то что президент в Молдове лицо номинальное, все-таки формально это глава государства, и непризнание таких выборов — это непризнание всего государства со всеми вытекающими.

Адвокат Наталья Шатихина («Приговорчики в строю»):

Как мы можем сорвать американские выборы, если мы молдавские не можем. У нас алиби. <…> Прочитала новости и поняла, что Санду выбрали, как победителя на «Евровидении».

Военный блогер Юрий Подоляка («Мир сегодня с “Юрий Подоляка”»): Все решили западные заграничные участки, которых в огромном количестве открыли по странам Европы. В России было всего два (на 500 000 граждан страны). Да и на тех бюллетени закончились досрочно. Между тем, внутри самой Молдавии Санду своему оппоненту проиграла. Что тоже очень показательно. Страна в целом против нынешнего курса страны. Но кто же ее из «тисков демократии» отпустит.

Журналист и телеведущий Анатолий Кузичев: Есть, конечно, в этой победе Санду что-то издевательское. Президентом Молдавии она стала благодаря голосам тех, кто в Молдавии не живёт. Причём конкретно тех молдаван, что живут в Европе: в России им проголосовать фактически не дали… Ну что ж тут скажешь… Совет да любовь, молдаване. Интересно, что с вами через год будет.

Пророссийский армянский блогер Мика Бадалян: Жители Молдовы проголосовали и против евроинтеграции, и против режима Санду. Однако Запад руками диаспоры, предварительно лишив конституционного права голосовать диаспору в России, добивается нужного им результата. Можно констатировать, что жители Молдовы находятся в заложниках западной диаспоры, которой фактически плевать и на Молдову, и на молдаван.

Телеграм-канал «Разработчик БПЛА»:

Короче, молдавские студенты в США вышли с занятий, проголосовали за Санду — и опа! Всё как с Байденом.

Блогер Кирилл Федоров («Война История Оружие»): На голосовании внутри Молдовы побеждает Стояногло. Однако с учётом голосов из-за границы лидирует Санду. Румынская лесбиянка по такой же схеме развела молдаван две недели назад. Уехавшие заробитчане знают как правильно родину любить. Потому и уехали.

Телеграм-канал «Два майора»: Из демократичного особенно доставил факт изготовления пары десятков тысяч бюллетеней для граждан Молдовы в России, которых полмиллиона у нас живёт. В западных странах молдавская ЦИК сделала наоборот. В принципе, логично. Украина постепенно расходуется Западом как ресурс, нужны новые миньоны.

Телеграм-канал «Воевода Вещает»: После натягивания победы Санду на выборах в Молдове могу сказать лишь то, что мы увидим похожую победу «демократии» в лице Камалы через несколько дней уже в другой стране. Лично я в этом не сомневаюсь. Что Трамп, что Харрис для нас зло. Но Харрис большее зло, которое продолжит спонсирование страны 404 по полной программе.

Так что те, кто сидит и надеется на скорое окончание СВО, снимайте уже розовые очки. «Как раньше» уже не будет.

Телеграм-канал «Сержант и подполковник»: Забавно, что после победы Санду на выборах в Молдове наши военкоры по традиции начали кричать о новой гражданской войне. Непонятно только одно, с кем эта самая Санду будет воевать и зачем. Война с Приднестровьем — это вообще не тот вариант, сами приднестровцы не хотят военного столкновения, как и молдаване. Вступление в Евросоюз — это очень долгая история, которая длится годами, но ничего при этом не решается. Да и будут ли в Европе заморачиваться какими-то боевыми действиями там? Брюссель уже увидел, что бывает в случае войны и почему не стоит разводить такие вещи у себя под боком. Тому пример Грузия, где очень быстро одернули протестующих.